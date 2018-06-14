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Москва, 14.06.2018

Медведев объявил о повышении ставки НДС

«Expert Online» 2018

Кабинет министров России повысит ставку НДС до 20%.

Об этом на заседании правительства заявил его глава Дмитрий Медведев.

«Мы остановились на следующих решениях, которые предлагаются к рассмотрению, - цитирует премьера РИА Новости. – Первое – будет изменена ставка налога на добавленную стоимость. Сейчас базовая ставка НДС – 18%. Предлагается сделать её 20%».

Ранее сообщалось, что Медведев объявил о повышении пенсионного возраста в России.

Наша справка

Налог на добавленную стоимость (НДС) — косвенный налог, форма изъятия в бюджет государства части стоимости товара, работы или услуги, которая создаётся на всех стадиях процесса производства товаров, работ и услуг и вносится в бюджет по мере реализации.

В результате применения НДС конечный потребитель товара, работы или услуги уплачивает продавцу налог со всей стоимости приобретаемого им блага, однако в бюджет эта сумма начинает поступать ранее конечной реализации, так как налог со своей части стоимости, «добавленной» к стоимости приобретённых сырья, работ и (или) услуг, необходимых для производства, уплачивает в бюджет каждый, кто участвует в производстве товара, работы или услуги на различных стадиях.

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