Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 14.06.2018

«Нафтогаз» пригрозил Европе необратимыми последствиями

«Expert Online» 2018

Реализация проекта «Северный поток-2» приведет к «необратимым последствиям» для Европы, сообщил в ходе конференции «Русско-украинский газовый спор — последствия для Западной Европы» директор по развитию бизнеса «Нафтогаза» Юрий Витренко.

Представитель украинской компании считает, что новый газопровод «постепенно убьет конкуренцию на европейском газовом рынке» и поставит в зависимость Европу от российского газа.

Он также раскритиковал позицию Германии в газовом конфликте России и Украины, обвинив Берлин в «продавливании» интересов России.

 «Будем откровенны, Германия давила на нас, чтобы мы подписали соглашение 2009 года. Они не хотели лезть в детали. Их устраивало, что россияне сказали, что этот контракт соответствовал европейским правилам», - продолжил Витренко, который уверен, что ничего общего с правилами ЕС тот контракт не имел.

Напомним,  газопровод «Северный поток-2» между Россией и Германией, который должен пройти рядом с первой ниткой трубопровода «Северным потоком», постоянно подвергается нападкам и критике со стороны Украины, которая боится потерять существенный доход от транзита российского газа в Европу.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    КАРТА ПУТЕШЕСТВИЙ

    Банк начал продажи кобрендинговой карты AlfaTravel, которая позволяет не только копить мили, но и получать целый комплекс услуг в путешествии. С помощью этой карты Альфа-банк рассчитывает дополнительно привлечь обеспеченных клиентов

    Хорошая крыша не роскошь

    Из тысячи обследованных крыш в построенных зданиях - лишь два процента не нуждаются в ремонте крыши

    Как компании повышают престиж рабочих профессий

    Дефицит рабочих специальностей в регионах – давняя проблема российской промышленности. Сегодня компании сами задают новый тренд в развитии экономики – повышают привлекательность рабочих профессий

    Аддитивное производство перевернет целые отрасли

    Аддитивное производство дает новые возможности для изготовления изделий. Эта технология меняет мир, изменяя способы проектирования и производства

    Современная программа лояльности: трансформация

    Неценовые активности помогают ритейлерам "встряхнуть" рынок. Сеть продуктовых магазинов "Магнит" - запустила новую программу лояльности "С любовью от Роналдиньо"

    Рынок пенсионных фондов идёт по пути укрупнения

    В пенсионном секторе крупные частные игроки, объединившись, смогут повысить основные бизнес-показатели и построить более устойчивую модель
    Реклама

    TOP

    1. Доллар допрыгался
      По мнению главы ВТБ Андрея Костина, следует борьбой с доминированием доллара следует заняться в мировом масштабе. Схожие заявления сделали глава Центробанка Эльвира Набиуллина и президент Владимир Путин
    2. Под Меркель зашаталось кресло. Союзники подняли бунт в правительстве ФРГ
      Под Меркель зашаталось кресло. Союзники подняли бунт в правительстве ФРГ
    3. Курс доллара попал под перекрестный огонь
      Курс доллара попал под перекрестный огонь