«Нафтогаз» пригрозил Европе необратимыми последствиями

Реализация проекта «Северный поток-2» приведет к «необратимым последствиям» для Европы, сообщил в ходе конференции «Русско-украинский газовый спор — последствия для Западной Европы» директор по развитию бизнеса «Нафтогаза» Юрий Витренко.

Представитель украинской компании считает, что новый газопровод «постепенно убьет конкуренцию на европейском газовом рынке» и поставит в зависимость Европу от российского газа.

Он также раскритиковал позицию Германии в газовом конфликте России и Украины, обвинив Берлин в «продавливании» интересов России.

«Будем откровенны, Германия давила на нас, чтобы мы подписали соглашение 2009 года. Они не хотели лезть в детали. Их устраивало, что россияне сказали, что этот контракт соответствовал европейским правилам», - продолжил Витренко, который уверен, что ничего общего с правилами ЕС тот контракт не имел.

Напомним, газопровод «Северный поток-2» между Россией и Германией, который должен пройти рядом с первой ниткой трубопровода «Северным потоком», постоянно подвергается нападкам и критике со стороны Украины, которая боится потерять существенный доход от транзита российского газа в Европу.