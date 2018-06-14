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Москва, 14.06.2018

Не имеющий аналогов в мире «Прометей» близок к серийному производству

«Expert Online» 2018
  • Не имеющий аналогов в мире «Прометей» близок к серийному производству
Минобороны РФ

Российская система ПВО нового поколения С-500 «Прометей», не имеющая аналогов в мире по боевым возможностям, близка к серийному производству.

«Россия создала первую в мире многоступенчатую систему ПВО-ПРО, которая надежно защищает страну от ракетных ударов»,  - сообщают военные Военные эксперты издания The National Interest, проанализировав всю имеющуюся в открытом доступе информацию о новом вооружении.

Информация о комплексе засекречена, но известно, что «Прометей» способен не только эффективно отражать атаку баллистических ракет и бороться со стелс-целями, но и снимать с орбит спутники.

Главной особенностью С-500 является его модульное строение. Каждый из блоков предназначен для противодействия разным целям. Комплекс имеет специализированные радары и боеприпасы.

Ранее на совещании с военными в мае текущего года Владимир Путин дал указание «завершить подготовку к массовому выпуску комплексов ПВО С-500, способных поражать цели на больших высотах», сообщает РГ "Русское оружие".

Даже при условии, что массовое производство «Прометея» еще не началось,  некоторые компоненты комплекса уже были замечены на учениях.

Один из «блоков» С-500 , всевысотный обнаружитель «Енисей», способный  автоматически находить воздушные цели, определять их принадлежность и координаты, распределять по степени важности и передавать данные на средства поражения, был  задействован в занятиях зенитчиков на полигоне Ашулук под Астраханью.

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