Опубликован стартовый состав сборной России на матч с Саудовской Аравией

Стало известно, кто из российских футболистов выйдет в стартовом составе на первый матч ЧМ-2018 против Саудовской Аравии.

Главный тренер нашей команды Станислав Черчесов сделал выбор в пользу следующих 11 футболистов: вратарь: Игорь Акинфеев; защитники Марио Фернандес, Сергей Игнашевич, Илья Кутепов и Юрий Жирков; полузащитники: Юрий Газинский, Роман Зобнин, Александр Головин, Александр Самедов и Алан Дзагоев; нападающий: Фёдор Смолов.

Ранее сообщалось, что Аркадий Дворкович – глава оргкомитета «Россия-2018» обратился к работодателям с убедительной просьбой отпустить своих сотрудников пораньше на матч открытия ЧМ-2018 по футболу.

Напомним, встреча Россия – Саудовская Аравия пройдёт на столичном стадионе «Лужники». Начало в 18:00 мск.