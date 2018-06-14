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Москва, 14.06.2018

Правительство готово сообщить россиянам параметры выхода на пенсию

«Expert Online» 2018

Основные параметры подготовленного законопроекта о повышении пенсионного возраста будут озвучены по итогам заседания правительства в четверг, 14 июня. Об этом рассказал РИА Новости источник в Кабинете министров.

«Все готово. Параметры будут озвучены», — сообщил собеседник агентства.

Ожидается, что сегодня законопроект будет отправлен на рассмотрение в Госдуму, после чего его ждет широкое обсуждение.

Как сообщает исследовательский центр «Ромир» 92% россиян выступают против инициативы правительства по повышению пенсионного возраста. Как ожидается, для мужчин возраст выхода на пенсию составит 65 лет, для женщин 63 года.

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