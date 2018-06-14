Путин прокомментировал встречу Трампа и Ким Чен Ына

Глава российского государства оценил встречу главы КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа.

По его словам, он приветствует и высоко оценивает результаты двустороннего саммита лидеров Северной Кореи и Соединенных Штатов Америки, который состоялся 12 июня в Сингапуре, передаёт РИА Новости.

Кроме того, как считает Путин, прошедшая встреча снижает общий уровень напряжения вокруг Корейского полуострова.

«Мы исходим из того, что это только первый шаг пути к полноформатному урегулированию. Но благодаря доброй воле обоих лидеров сделан этот шаг», – резюмировал президент России.

Ранее сообщалось, что глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что после его встречи с руководителем КНДР Ким Чен Ыном ядерная угроза миру со стороны Северной Кореи исчезла, при этом он назвал северокорейского лидера «умным и весёлым парнем».