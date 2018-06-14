Сборная России, разгромив Саудовскую Аравию, выиграла матч-открытия ЧМ-2018

Российская сборная выиграла матч-открытия ЧМ-2018 по футболу у Саудовской Аравии со счётом 5:0.

С первых же минут встречи «забитые» под завязку «Лужники» погнали нашу команду вперёд. И уже на 12-й минуте после блестящего навеса Александра Головина, полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский головой идеально уложил мяч в ворота гостей – 1:0.

После этого подопечные Станислава Черчесова немного сбавили темп. На 22-й минуте Федор Смолов и Алан Дзагоев убежали в быструю контратаку, но Алан внезапно остановился и захромал. В итоге вынужденная замена. Увы для одного из лидеров нашей сборной чемпионат мира судя по всему закончился, даже не успев начаться – у Дзагоева разрыв задней поверхности ребра.

Однако это не выбило из колеи российских футболистов, они продолжали владеть инициативой и под самый занавес первого тайма увеличили разрыв в счёте. Атака началась с центра поля – Зобнин сделал пас на Черышева в штрафную, а тот красиво убрав мяч под себя и посадив на «пятую точку» двух саудовских защитников, неотразимо пробил в ближнюю «девятку» –2:0!

После перерыва сборная России отдала инициативу своему сопернику, рассчитывая на острые контрвыпады. Один из них завершился очередным идеальным навесом Головина, на который на этот раз откликнулся Дзюба – 3:0. Уже в добавленное время Черышев вонзил мяч в «девятку» - 4:0, а ещё через 2 минуты Головин со штрафного сделал счёт разгромным - 5:0. Есть первая победа нашей команды на домашнем мундиале!

Напомним, ЧМ-2018 по футболу впервые проходит в России. Матчи турнира будут сыграны на 12 стадионах в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Саранске, Ростове-на-Дону, Сочи, Казани, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.