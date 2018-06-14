Силуанов рассказал, как повышение НДС повлияет на политику ЦБ по ключевой ставке

Антон Силуанов – глава Минфина – прокомментировал решение российского правительства о повышении НДС с 18 % по 20 %.

По его мнению, это не должно сказаться на политике Центробанка в отношении ключевой ставки. При этом он подчеркнул, что в России инфляция гораздо ниже, чем целевой показатель – 4%.

«Поэтому мы считаем, что это не должно сказаться на политике, которая проводится регулятором», – цитирует Силуанова РИА Новости.

Ранее сообщалось, что кабинет министров России повысит ставку НДС до 20%. Об этом на сегодняшнем заседании правительства заявил его глава Дмитрий Медведев.