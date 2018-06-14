СМИ: Трамп назвал Крым российским

Глава Белого дома Дональд Трамп в ходе саммита G7, который проходил на прошлой неделе в Канаде, во время беседы с мировыми лидерами других стран заявил, что считает Крым российским.

По его словам, Крым – российский, «потому что, что все жители там говорят по-русски», передаёт американский портал Buzzfeed со ссылкой на два дипломатических источника.

Кроме того, по информации портала, американский лидер подверг резкой критике руководство Украины, подчеркнув, что это одна из наиболее коррумпированных стран в мире.

При этом журналисты портала отмечают, что пока неясно, являются ли такие заявления Трампа признаком изменения официальной позиции США по теме Крыма и Украины или же речь шла скорее о некой шутке.