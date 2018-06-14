Стало известно, где и когда похоронят Говорухина

Известный отечественный режиссёр Станислав Говорухин будет похоронен на Новодевичьем кладбище российской столицы 16 июня.

Церемония прощания состоится в тот же день в 09:00 мск в Преображенской церкви Храма Христа Спасителя, передаёт «Интерфакс».

По данным агентства, которое ссылается на свои источники в аппарате нижней палаты российского парламента, церемония продлится до 13:00 мск.

Ранее сообщалось, что в 10:37 мск в санатории «Барвиха» после тяжёлой и продолжительной болезни ушёл из жизни Станислав Сергеевич Говорухин.

«Он боролся до конца с болезнью, но она его победила», - заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Говорухин известен такими работами в кино, как «Вертикаль», «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо», «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна», «В поисках капитана Гранта», «Десять негритят».

В 1979 году режиссер снял культовую картину «Место встречи изменить нельзя». Фильм принёс ему всенародное признание и стал последней киноработой для сыгравшего в картине главную роль Владимира Высоцкого.