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Москва, 14.06.2018

Трамп рассказал, зачем Россия нужна в G7

«Expert Online» 2018
  • Трамп рассказал, зачем Россия нужна в G7
AP/TASS

Поскольку четверть времени на саммите G7 было посвящено России, то было бы лучше, если бы ее президент Владимир Путин присутствовал в Квебеке, заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News.

«Вы знаете, мы потратили примерно 25% нашего времени, разговаривая про Россию. И я подумал про себя, разве бы не было лучше, если бы они были здесь. Я не за Россию. Я за США», - рассказал Трамп, который уверен, что если бы президент России сидел с ним и «со всеми другими участниками на ужине в Канаде», то можно было бы все имеющиеся вопросы обсудить напрямую.

«Если бы он был там, я бы попросил его сделать вещи, которые лучше для мира и лучше для него», — продолжил глава США.

Трамп возлогает исключение России из G8 на своего предшественника Барака Обаму и уверен, что «лучше общаться лично, чем разговаривать по телефону».

Ранее по возвращении из Канады Дональд Трамп заявил, что формат G8 более содержательный, чем G7. Он также сообщил, что некоторые участники «Большой семерки» тоже хотели бы видеть Россию в составе участников объединения.

Президент России Владимир Путин, комментируя инициативу Трампа, напомнил, что  РФ не выходила из состава G8.

«Коллеги в свое время отказались приезжать в Россию по известным соображениям», - сказал Путин.

Напомним, Россия входила в G8 с 1998 до 2014 года. После воссоединения Крыма с Россией участники клуба приняли решение не ехать на очередной саммит в Сочи, а собрались без России в Брюсселе.

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