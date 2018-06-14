Умер режиссер Станислав Говорухин

После продолжительной болезни, сегодня 14 июня, скончался режиссер Станислав Говорухин. Ему было 82 года.

«В 10:37 в санатории „Барвиха“ после тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни наш коллега Станислав Сергеевич Говорухин. Он боролся до конца с болезнью, но она его победила», - сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Депутаты почтили память своего коллеги минутой молчания. Станислав Сергеевич до последнего времени занимал пост главы комитета по культуре, продолжая активно работать.

Режиссер Станислав Говорухин известен такими работами в кино, как «Вертикаль», «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо», «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна», «В поисках капитана Гранта», «Десять негритят».

В 1979 году режиссер снял культовую картину «Место встречи изменить нельзя». Фильм принес ему всенародное признание и стал последней киноработой для сыгравшего в картине главную роль Владимира Высоцкого.