В Госдуме прокомментировали предложение Кабмина о повышении пенсионного возраста

Владимир Гутенёв – заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству – прокомментировал предложение правительства России повысить пенсионный возраст.

По его мнению, это поможет решить проблему нехватки высококвалифицированных работников, передаёт RT.

Мы понимаем необходимость изменения. Можно сравнить пенсионный возраст в других странах. В США и Великобритании он уже давно составляет 65 лет как для мужчин, так и для женщин. В Дании вообще 67 лет, ряд стран тоже сейчас идут к этому возрасту», – подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что 14 июня правительство предложило поднять пенсионный возраст в России мужчинам до 65 лет и женщинам до 63 лет.

Премьер Дмитрий Медведев, заявил, что реформа начнётся в 2019 году и будет поэтапной.

В свою очередь Максим Топилин – глава Минтруда – убеждён, что российские власти будут предпринимать дополнительные усилия для стабильности рынка труда в связи с повышением пенсионного возраста. Поэтому, по его мнению, здесь серьезных проблем не предвидится.