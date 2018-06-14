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Москва, 14.06.2018

Путин открыл ЧМ-2018 по футболу

«Expert Online» 2018

В российской столице на арене стадиона «Лужники» завершается торжественная церемония открытия ЧМ-2018 по футболу.

Главными её звёздами стали двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Роналдо, российская оперная исполнительница Аида Гарифуллина и британский певец Робби Уильямс.

С торжественной речью выступил президент России Владимир Путин, который пожелал всем болельщикам и командам-участникам первенства успеха. Кроме того, к любителям футбола и участникам ЧМ-2018 обратился глава ФИФА Джанни Инфантино.

Ранее сообщалось, что опубликован стартовый состав, в котором наша сборная проведёт матч открытия ЧМ-2018 против Саудовской Аравии.

Напомним, встреча начнётся в 18:00 мск.

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