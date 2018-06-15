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Москва, 15.06.2018

Европарламент призвал США и ЕС ужесточить антироссийские санкции

«Expert Online» 2018

США и страны Евросоюза должны реагировать на «агрессию против Украины со стороны России».

Как говорится в докладе комитета по международным делам Европарламента, ЕС и США должны «играть более активную и эффективную роль в урегулировании конфликта на территории Украины», в том числе в вопросе «возвращения Украине» Крыма, передаёт RT.

При этом отмечается, что европейские депутаты призывают «ЕС и США действенно реагировать на непрекращающуюся агрессию против Украины со стороны России, в том числе путём тесного сотрудничества по введению новых и продлению действующих санкций».

Напомним, ранее сообщалось, что Дональд Трамп сделал очередное неоднозначное заявление о территориальной принадлежности Крыма.

При этом он не стал напрямую говорить, кому принадлежит полуостров, но подчеркнул, что Крым был потерян Украиной из-за бывшего американского лидера Барака Обамы.

14 июня появилась информация, что на проходившем в Канаде саммите G7, Трамп назвал Крым российским, так как его жители говорят на русском языке.

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