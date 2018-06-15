Эксперт: Евросоюз намерен оставаться заложником санкций против России

Как заявил европейский эксперт по проблемам безопасности Пьер-Эммануэль Томанн, саммит G7 показал, что ЕС стал заложником антироссийских санкций и не хочет расставаться с этим положением. Аналитик назвал нынешнее собрание “большой семерки” провальным из-за выходящих за рамки привычной политики США действий Дональда Трампа, который отказался подписать согласованное коммюнике.

“Оказавшаяся в заложниках антироссийских санкций и в стратегической зависимости от Вашингтона Европа обречена на маргинализацию в мировой политике, если не осознает необходимости реформы европейского проекта и создания оси "Париж-Берлин-Москва-Пекин",- уверен Томанн.

Эксперт также подчеркнул, что "слабость европейцев в "большой семерке" проявляется из-за их неспособности думать о новом мире иначе, чем устаревшими парадигмами. Он привел в пример,страдающих от санкций против России, Францию и Германию, чьи лидеры отвергли предложение Трампа о реинтеграции России в "восьмерку".

При этом, как уверен эксперт, возвращение России укрепило бы позиции этих стран по многим вопросам и, в первую очередь, по Ирану.