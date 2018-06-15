Фрилансер или веб-студия: кому выгодно заказать создание сайта

В настоящее время на рынке услуг по созданию вебсайтов действует огромное множество исполнителей. И при решении вопроса о выборе одного из них с оптимальным соотношением цены и качества приходится сталкиваться с главной проблемой: отдать предпочтение фрилансеру или профессиональной веб-студии.

Обычно стоимость услуг фрилансеров ниже, так как они избавлены от необходимости оплачивать аренду офиса и зачастую уклоняются от уплаты налогов. Однако и гарантий создания качественного вебсайта они чаще всего не дают, поскольку, в отличие от веб-студии, не подписывают с заказчиком договор на выполнение работ. Помимо этого, фрилансер не может быть хорошим специалистом одновременно во всех областях, которые связаны с разработкой вебсайтов. Чаще всего фрилансеры специализируются в каком-то одном направлении, и для создания полноценного вебсайта приходится нанимать несколько таких специалистов, а затем координировать их действия.

Стоимость услуг профессиональных веб-студий https://abc-design.kz/ceny выше, чем у фрилансеров, зато они всегда представляют юридические гарантии результата своей работы и самостоятельно координируют действия сотрудников, участвующих в разработке вебсайта. Выбор исполнителя для создания вебсайта, в первую очередь, зависит от потребностей заказчика, обусловленных особенностями его бизнеса. Если от качества вебсайта в значительной мере зависит рост доходов, то целесообразнее отдать предпочтение профессиональной веб-студии, которая способна сделать высококачественный вебсайт и в дальнейшем обеспечить его бесперебойное функционирование.

Большая часть веб-студий оказывают услуги по созданию вебсайта «под ключ», так что заказчику нужно лишь сформулировать задачу, а затем принять результат работы, не вникая в технические тонкости. Другой вариант состоит в заказе у веб-студии наиболее сложной и ответственной части создания вебсайта и найме компетентных фрилансеров для выполнения более простых работ. Однако в таком случае заказчику придется самостоятельно контролировать качество работы всех участников данного процесса и время от времени решать противоречия, которые возникают между ними. Поручить работу по созданию вебсайта фрилансеру имеет смысл в тех случаях, когда заказчику требуется технически несложный имиджевый онлайн-ресурс. Выбирать фрилансера желательно не только на основе его портфолио, но и с учетом отзывов и рекомендаций его прежних заказчиков.