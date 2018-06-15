Приобрести месячную подписку всего за 290 рублей
Подписка
Москва, 17.06.2018

Фрилансер или веб-студия: кому выгодно заказать создание сайта

«Expert Online» 2018

В настоящее время на рынке услуг по созданию вебсайтов действует огромное множество исполнителей. И при решении вопроса о выборе одного из них с оптимальным соотношением цены и качества приходится сталкиваться с главной проблемой: отдать предпочтение фрилансеру или профессиональной веб-студии.

Обычно стоимость услуг фрилансеров ниже, так как они избавлены от необходимости оплачивать аренду офиса и зачастую уклоняются от уплаты налогов. Однако и гарантий создания качественного вебсайта они чаще всего не дают, поскольку, в отличие от веб-студии, не подписывают с заказчиком договор на выполнение работ. Помимо этого, фрилансер не может быть хорошим специалистом одновременно во всех областях, которые связаны с разработкой вебсайтов. Чаще всего фрилансеры специализируются в каком-то одном направлении, и для создания полноценного вебсайта приходится нанимать несколько таких специалистов, а затем координировать их действия.

Стоимость услуг профессиональных веб-студий https://abc-design.kz/ceny выше, чем у фрилансеров, зато они всегда представляют юридические гарантии результата своей работы и самостоятельно координируют действия сотрудников, участвующих в разработке вебсайта. Выбор исполнителя для создания вебсайта, в первую очередь, зависит от потребностей заказчика, обусловленных особенностями его бизнеса. Если от качества вебсайта в значительной мере зависит рост доходов, то целесообразнее отдать предпочтение профессиональной веб-студии, которая способна сделать высококачественный вебсайт и в дальнейшем обеспечить его бесперебойное функционирование.

Большая часть веб-студий оказывают услуги по созданию вебсайта «под ключ», так что заказчику нужно лишь сформулировать задачу, а затем принять результат работы, не вникая в технические тонкости. Другой вариант состоит в заказе у веб-студии наиболее сложной и ответственной части создания вебсайта и найме компетентных фрилансеров для выполнения более простых работ. Однако в таком случае заказчику придется самостоятельно контролировать качество работы всех участников данного процесса и время от времени решать противоречия, которые возникают между ними. Поручить работу по созданию вебсайта фрилансеру имеет смысл в тех случаях, когда заказчику требуется технически несложный имиджевый онлайн-ресурс. Выбирать фрилансера желательно не только на основе его портфолио, но и с учетом отзывов и рекомендаций его прежних заказчиков.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    КАРТА ПУТЕШЕСТВИЙ

    Банк начал продажи кобрендинговой карты AlfaTravel, которая позволяет не только копить мили, но и получать целый комплекс услуг в путешествии. С помощью этой карты Альфа-банк рассчитывает дополнительно привлечь обеспеченных клиентов

    Хорошая крыша не роскошь

    Из тысячи обследованных крыш в построенных зданиях - лишь два процента не нуждаются в ремонте крыши

    Как компании повышают престиж рабочих профессий

    Дефицит рабочих специальностей в регионах – давняя проблема российской промышленности. Сегодня компании сами задают новый тренд в развитии экономики – повышают привлекательность рабочих профессий

    Аддитивное производство перевернет целые отрасли

    Аддитивное производство дает новые возможности для изготовления изделий. Эта технология меняет мир, изменяя способы проектирования и производства

    Современная программа лояльности: трансформация

    Неценовые активности помогают ритейлерам "встряхнуть" рынок. Сеть продуктовых магазинов "Магнит" - запустила новую программу лояльности "С любовью от Роналдиньо"

    Рынок пенсионных фондов идёт по пути укрупнения

    В пенсионном секторе крупные частные игроки, объединившись, смогут повысить основные бизнес-показатели и построить более устойчивую модель
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара показывает феноменальный рост
      Курс доллара показывает феноменальный рост
    2. Курс доллара теперь не остановить
      Курс доллара теперь не остановить
    3. Под Меркель зашаталось кресло. Союзники подняли бунт в правительстве ФРГ
      Под Меркель зашаталось кресло. Союзники подняли бунт в правительстве ФРГ