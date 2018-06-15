Во Франции начинается долгожданная приватизация госактивов. Париж подтвердил, что намерен продать крупные пакеты акций в операторе аэропортов ADP, энергетической и газовой компании Engie и организаторе лотерей Française des Jeux (FdJ). В понедельник правительство внесет на рассмотрение Национальной ассамблеи проект изменений в закон, запрещающий продажу правительством госактивов. Закон предполагается ввести в действие в начале следующего года. Сколько акций будет выставлено на продажу и как она будет проходить, еще предстоит решить. После сообщения об окончательном решении распродавать госактивы акции ADP, компании, контролирующей столичные аэропорты Шарля де Голля и Орли, поднялись в цене на 5%. Правительству принадлежат 50,6% акций компании. Ожидается, что оно выставит на продажу большую часть своего пакета.

Министр экономики и финансов Франции Бруно Ле Мэр озвучил в интервью ежедневному изданию Les Echos, что государству принадлежат акции в трех перечисленных выше компаниях примерно на 15 млрд евро. Правительство хочет направить вырученные от продажи средства на уменьшение дефицита бюджета и создание многомиллиардного фонда, который будет вкладывать деньги в инновационные проекты.

«Речь идет о переосмыслении места государства во французской экономике,- заявил Бруно Ле Мэр.- Какое государство мы хотим иметь: которое согласно только получать дивиденды или которое готовит будущее? Мы хотим эффективнее защищать интересы общества. По нашему мнению, государство сможет лучше их защищать посредством регулирования, а не присутствия в капитале».

Государство должно контролировать, по мнению министра финансов, те активы, которые имеют прямое отношение к национальному суверенитету: атомную энергетику, оборону и крупнейших общенациональных операторов типа железнодорожной компании SNCF. Любопытно, что позиция Ле Мэра в отношении SNCF диаметрально отличается от того, что думает о железнодорожном операторе президент Макрон. Парламент в среду одобрил закон о реформе SNCF накануне открытия внутреннего рынка Франции для зарубежных компаний. Проект реформ вызвал острое недовольство рабочих и уже привел к забастовкам и акциям протеста, спровоцировавшим хаос на железных дорогах Франции. Однако несмотря на противодействие профсоюза железнодорожных работников правительство настояло на реформе с незначительными изменениями первоначального варианта и согласилось взять на себя миллиардные долги компании.

В списке реформ, кроме приватизации, ослабление требований к малому бизнесу, увеличение доли прибыли для рабочих, пропагандистская кампания, направленная на то, чтобы убедить французов покупать акции французских компаний. По словам пресс-секретаря правительства Франции Бенджамена Гриво, Франция строит «народный капитализм».

Планы приватизации ADP, которая ранее называлась Aéroports de Paris, тоже вызвали горячие споры. Власти еще не решили, что делать с землей, на которой находятся аэропорты и которая принадлежат ADP. По словам Ле Мэра, правительство даст компании, которая выкупит оператора, 70-летнюю лицензию, по истечению срока действия которой активы, включая землю, вернутся государству. Правительство также намерено сохранить право вето на продажу активов в течение срока действия лицензии, а условия контракта, включая плату за пользование аэропортами, будут пересматриваться каждые пять лет. Скорее всего, новым владельцем ADP станет строительная компания Vinci, которой сейчас принадлежат 8% акций ADP.

Перед продажей FdJ власти намерены ужесточить законодательство в игровой индустрии. Кроме этого, правительство сохранит так называемую «золотую акцию» в Engie, что позволит блокировать продажу стратегических активов.

Новые меры свидетельствуют о том, что во Франции усиливается стремление к сокращению присутствия государства в бизнесе. Аудиторское управление Cour des Comptes еще в 2015 г. подчеркивало, что в отдельных случаях требование властей о высоких дивидендах тормозит развитие предприятий и компаний. Всего у правительства Пятой республики акций и других активов в 81 компании, включая оружейную фирму Safran, автопроизводителей типа Renault и оператора АЭС EDF, примерно на 100 млрд евро. В прошлом году правительство уже продало 4% акций Engie за 1,5 млрд евро, после чего его доля в компании снизилась до 24%.

Приватизация – новый шаг Эмманюэля Макрона в попытке провести структурные изменения в экономике после реформы на рынке труда, сокращения налогов для бизнеса и реформы в ж/д компании SNCF. Президент надеется, что его реформы ускорят рост экономики и будут создавать больше новых рабочих мест. Однако его структурные реформы вызывают с каждым днем все более острое сопротивление профсоюзов и рабочих.

«Политику правительства с полным основанием можно считать плохим бизнесом для страны и хорошим – для акционеров,- уверен Эрик Кокерел, депутат от левой партии France Unbowed.- Такой приватизации следует стыдиться, потому что она противоречит интересам нации».

Эмманюэлю Макрону необходимо как можно быстрее показать положительные результаты своих экономических реформ, потому что рост экономики в начале 2018 года резко замедлился. Безработица находится в районе 9%, а госдолг по итогам 2017 г. вырос до 97% ВВП.