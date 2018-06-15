Газпром парировал первый удар

В российско-украинской газовой войне закончилась очередная битва. На этот раз победа осталась за Москвой. Но это еще не конец игры.

Гоп-стоп отменяется

Шведский апелляционный суд 13 июня приостановил решение Стокгольмского арбитража, по которому Газпром был вынужден выплатить Нафтогазу почти 2,5 миллиарда долларов (разницу между взысканными с Нафтогаза 2,07 миллиардов и взысканными с Газпрома 4,63 миллиарда). Вердикт апелляционного суда важен тем, что теперь Киев не сможет проводить процедуру принудительного взыскания, которую он начал в конце мая.

Дело в том, что Газпром, начав процедуру обжалования решения Стокгольмского арбитража, сразу дал понять, что платить Нафтогазу искомые 2,5 миллиарда до окончательного завершения всех тяжб не собирается. Не потому, что нет денег (средства на выплату в случае проигрыша иска были заложены в финплан), а потому, что нет доверия. «У нас нет никакой уверенности, что если мы заплатим деньги сейчас, то мы получим их обратно в случае, если решение будет изменено или отменено полностью», — пояснял замначальника юридического департамента Газпрома Сергей Кузнец. Ровно так, как Россия не получила 3 миллиарда долларов суверенного долга Украины.

В ответ Нафтогаз запустил ту самую процедуру принудительного взыскания, в ходе которой были арестованы некоторые газпромовские активы в странах Европы. Более того, Нафтогаз даже покушался на акции компаний-операторов обоих Северных потоков, столь опасных для нынешнего украинского режима. Наконец, менеджмент украинской кампании считал пени, которые они получат от российских коллег за затяжку исполнения решения арбитража, и набегало примерно по 0,5 миллиона долларов в сутки.

Теперь же не будет ни денег, ни новых арестов, ни, весьма вероятно, взыскания по произошедшим — Газпром уже заявил, что на основании решения апелляционного суда будет выводить из-под ареста свои активы в Швейцарии и в Нидерландах.

В Киеве недовольны и жалуются на то, что решение было принято «без учёта пояснений и аргументов, которые были бы представлены Нафтогазом, если бы суд уведомил о наличии такого ходатайства Газпрома и рассмотрении судом этого вопроса». И украинская компания даже намерена подавать новую апелляцию в суд. Однако вопрос в том, каким образом она это сделает – как говорится в заявлении Газпрома, ссылающегося на закон Швеции «Об арбитраже», приказ апелляционного суда не может быть обжалован.

Решающая битва впереди

С другой стороны, слишком сильно радоваться вердикту апелляционного суда тоже не надо. Да, защитили активы и «Северный поток», но нужно понимать, что «это просто процессуальное решение, которому не стоит придавать существенного значения. Финальным решением будет решение суда относительно вердикта арбитража, и от того, какое будет это решение, можно будет судить об эффективности стратегии Газпрома», — поясняет Эксперту Online сопредседатель украинского Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич. Дело в том, что по закону «отменить вердикт арбитража может только шведский суд. При этом он не пересматривает дело по существу, а имеет право лишь полностью отменить вердикт, если будет доказано, что процедура рассмотрения дела была грубо нарушена. Что, в общем-то, и пытается сейчас сделать Газпром», — говорит «Эксперт Online» сотрудник Финансового Университета Игорь Юшков.

Так что главная битва впереди, и в экспертном сообществе нет единого мнения относительно того, каков будет ее результат. Так, по мнению Игоря Юшкова, шансы Газпрома на победу достаточно высоки: «Скорее всего, могут отменить решение по транзитному контракту (согласно которому Газпром должен выплатить Украине компенсацию за недостаточный объем транзита – прим ред.), и по итогам Нафтогазу придется заплатить 2 миллиарда долларов Газпрому». Дмитрий Марунич же настроен более скептически. «Вероятность того, что решение будет пересмотрено, невысока. Газпром хочет просто опробовать все варианты защиты, прежде чем платить деньги. Однако эта проба может нехорошо аукнуться российской компании. Проблема в том, что вся договорная база Газпрома с европейскими контрагентами базируется на Стокгольмском арбитраже. И если Газпром ставит под вопрос его решение, это закладывает бомбу замедленного действия под будущим арбитражами», —поясняет свою точку зрения украинский эксперт.

С другой стороны, однозначно несправедливое решение арбитража (смысл которого был в том, что «у Украины сложная экономическая ситуация, поэтому она имеет право не платить по контрактам, а ей вот платить все обязаны», уже создает крайне неприятный юридический прецедент. Который нужно оспаривать всеми возможными способами.

Газ и деньги

Впрочем, кто бы не выиграл в этой тяжбе – Газпром или Нафтогаз – уже есть те, кто однозначно от нее проиграл, и те, кто однозначно приобрел. Среди проигравших числятся европейцы, которым продолжающиеся разборки между российской и украинской стороной могут создать дополнительные проблемы в плане транзита газа из России через территорию Украины. Текущий контракт закончится в 2019 году и, по словам вице-президента Еврокомиссии Мароша Шевчовича, переговоры о новом контракте должны начаться уже в июле. Как в такой ситуации вести данные переговоры – непонятно.

Что же касается победителей, то это, конечно, топ-менеджмент Нафтогаза, прежде всего глава компании Сергей Коболев и коммерческий директор Юрий Витренко. Напомним, что Наблюдательный совет компании (состоящий, в основном, из сидящих на больших окладах иностранцев и не подчиняющийся кабмину) решил премировать топ-менеджмент 40 миллионами долларов за выигранный арбитраж против Газпрома. Премьер-министр Гройсман ругался и возмущался, но часть этих денег уже выплачена. По словам украинского депутата Сергея Каплина, 20 миллионов долларов «уже разложены по карманам Коболева, Витренко и еще 40 “Нафтогазовцев”». Стремление менеджмента получить эти средства до исполнения решения арбитража (то есть до окончательной перемоги) понятно. «Коболев и Витренко опасаются увольнений из-за внутриукраинских событий, поэтому так поторопились с премиями», — считает Дмитрий Марунич.