Италия разбушевалась

Рим угрожает сорвать торговое соглашение о свободной торговле между ЕС и Канадой.

Италия пока оправдывает худшие опасения еврофилов. Через считанные дни после утверждения в парламенте новое итальянское правительство принялось энергично выяснять отношения с Брюсселем. Сначала Рим открыто выступил против миграционной политики Евросоюза, отказавшись принимать корабль с более чем шестьюстами африканских беженцев на борту и заявив через главу МВД и лидера правой Лиги Маттео Сальвини, что отныне Рим будет часто говорить: «Нет!» в ответ на просьбы, предложения и требования Еврокомиссии.

Затем «отличился» министр сельского хозяйства Италии Джан Марко Сентинайо, заявивший, что Рим выступает против торговой сделки между Евросоюзом и Канадой. Сентинайо, представляющий в Сенате Лигу, заявил в четверг в интервью La Stampa, что правительство попросит парламент не ратифицировать Всеобъемлющее экономическое и торговое соглашение между Канадой и ЕС (СЕТА). Учитывая представительство в нем представителей Лиги и Пяти звезд, угроза звучит очень серьезно.

«Наши сомнения относительно этого соглашения разделяют многие европейские коллеги,- заявил Марко Сентинайо.- Так что это не только позиция националистов из Лиги. Мы не ратифицируем соглашение по свободной торговле с Канадой, потому что оно защищает лишь малую часть наших продуктов PDO (защищенное наименование места происхождения) и PGI (защищенное географическое указание)».

Здесь следует добавить, что больше всего продуктов PDO и PGI в ЕС у Италии. По соглашению Канада признает более 40 таких итальянских продуктов из 292. В новом правительстве эти цифры считают недостаточными.

Свою жесткую позицию в Риме объясняют расчетами: серьезная борьба с продуктовым фальсификатом, на который давно жалуются производители с Апеннин, может втрое увеличить экспорт итальянских продуктов, составивший в прошлом году 41 млрд евро.

Надо отдать должное правительству Джузеппе Конте. Обе входящие в правящую коалицию партии: Лига и Пять звезд никогда не скрывали своего негативного отношения к свободной торговле и торговым соглашениям, которые заключал Брюссель в последние годы. В объединенной политической платформе коалиции говорится, что партии «будут бороться с торговыми соглашениями, которые ущемляют права граждан и причиняют ущерб справедливой конкуренции на внутреннем рынке».

СЕТА оказалось одним из самых «политизированных» торговых соглашений в истории Евросоюза. Напомним, его текст был окончательно согласован со всеми 28 членами ЕС в 2016 году. У Рима тогда особых возражений не было. Последней с условиями соглашения согласилась Бельгия. Европарламент одобрил СЕТА в начале прошлого года. Теперь дело за парламентами членов ЕС. Если высший законодательный орган хотя бы одной европейской страны откажется ратифицировать соглашение, то оно по европейским законам утратит силу и правительствам членов ЕС придется решать, что делать дальше.

Почти половина членов ЕС – 12, включая Испанию, уже ратифицировала СЕТА. Однако парламенты ряда стран, в том числе и Франции, не торопятся с ратификацией, опасаясь, что для одобрения не хватит голосов. В Брюсселе сейчас со страхом ждут официального заявления Рима о том, что правительство Италии окончательно и бесповоротно отказывается принимать СЕТА.

Список вопросов, по которым позиция правительства Конте не совпадает с позицией Брюсселя велик. Кроме торговли, это фискальная политика и ограничения в банковской системе, санкции против России и т.д. Пока еще, конечно, рано говорить, насколько серьезным будет противодействие Рима общеевропейской политике по этим и ряду других вопросов, но история с кораблем с мигрантами и СЕТА показывает, что Италия намерена серьезно осложнить и без того неспокойную жизнь Еврокомиссии.

Сейчас, конечно, важно дождаться официальных заявлений других высокопоставленных чиновников, отвечающих за торговлю: министра экономического развития и лидера Пяти звезд Луиджи Ди Майо и министра иностранных дел Энзо Моаверо. Что касается Сентинайо, то Financial Times предполагают, что агрессивная позиция министра сельского хозяйства может объясняться его желанием заработать расположение влиятельной на Апеннинах ассоциации сельхозпроизводителей Coldiretti, которая связана с Лигой и, естественно, выступает против СЕТА. В ассоциации недовольны, что изготовители итальянских макарон чересчур сильно зависят от канадской пшеницы. Но еще большее раздражение вызывает то, что торговое соглашение слабо защищает «географические факторы» таких продуктов, как, к примеру, сыр пармезан. Еврочиновники, к слову, на эти упреки отвечают, что 28% всех европейских продуктов, «географические факторы» которых защищает СЕТА, итальянские.

Министр международной торговли Канады Франсуа-Филипп Шампань на прошлой неделе приезжал в Рим. Однако его доводы относительно выгод, которые СЕТА принесет Италии, похоже, особого эффекта на министров Джузеппе Конте не произвели.

Угроза срыва СЕТА из-за позиции Италии наверняка негативно отразится и на других торговых соглашениях, по которым Брюссель сейчас ведет переговоры с другими странами. В первую очередь речь идет о свободной торговле с Японией и Латинской Америкой. ЕС позиционирует себя как борца с протекционизмом, который продавливает администрация Дональда Трампа. Можно напомнить, что торговля была и главным спорным вопросом на недавнем саммите G7 в Канаде. Обращает на себя внимание и то, что Джузеппе Конте на саммите придерживался менее антиамериканской позиции по сравнению с Эмманюэлем Макроном, Ангелой Меркель и Джастином Трюдо.