Как выбрать батут для дачи и дома

С наступлением эры смартфонов и компьютеров дети стали вести малоподвижный образ жизни. Их сложно побудить поиграть в футбол или баскетбол, когда они имеют возможность заняться тем же самым в онлайне.

Вы можете купить детский батут для дома, чтобы надолго избавиться от этой проблемы. Он приносит пользу не только ребенку, но и взрослым, которые хотят поддерживать себя в спортивной форме и избавиться от лишних килограммов. При выборе батута надо учитывать несколько важнейших характеристик, чтобы он был достаточным по площади, безопасным и не поломался под весом летуна.

Принцип функционирования батута базируется на действии пружин, одна сторона которых прикреплена к раме, а другая – к полотну, где прыгают пользователи. Для изготовления покрытия используются высокопрочные материалы, способные переносить значительные нагрузки. Раскачивание производится за счет того, что пружины растягиваются под действием веса человеческого тела при его падении после совершения прыжка.

Действие рабочей зоны данного спортивного снаряда увеличивается к центру. Подкидывающая сила тем больше, чем дальше от края выполняется прыжок, и наоборот, чем ближе к бортикам он производится, тем меньше высота прыжка. Чтобы пользователь не ударялся о пружины, они покрываются матами, состоящими из нескольких слоев поролона либо аналогичного материала, а также из обивочной ткани.

Существуют следующие разновидности батутов:

Комнатные каркасные. Они имеют короткие ножки (высотой двадцать-тридцать сантиметров) и пружинный блок. Такая конструкция батута для дома позволяет обеспечить требуемую амплитуду по глубине провисания и исключает возможность удара о потолок.

Уличные каркасные. Эти модели предназначены для использования на улице. Вы можете купить батут для дачи с сеткой или без, в зависимости от того, какого возраста ваши дети.Высота ножек у них составляет от шестидесяти до девяноста сантиметров, а для захода в игровую зону используется лестница. Для предотвращения вылета детей за пределы батута эти изделия обычно оснащаются стойками с закрепленной на них сеткой.

Надувные. Они изготавливаются из воздухонепроницаемого материала и надуваются при помощи компрессора. Производятся в самых разных формах: в виде паровозика, домика, горки и др. На них можно не только совершать прыжки, но и лазить и скатываться. Немаловажное преимущество таких батутов состоит в удобстве для перевозки, так как они сдуваются до маленьких размеров.

Чтобы приобрести наиболее подходящий батут, надо руководствоваться рядом критериев, указанных ниже.