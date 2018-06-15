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Москва, 15.06.2018

Макрон намерен сделать французский главным языком в ЕС

«Expert Online» 2018

После выхода Великобритании из состава Евросоюза главным языком ЕС должен стать французский, считает президент Франции Эмануэль Макрон. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Сейчас этот язык используется лишь в 5 процентах документов ЕС.

Как отмечает WSJ, впервые Макрон обнародовал свою идею 20 марта в Международный день франкофонии, когда отмечается создание международной организации сотрудничества франкоязычных стран. "Английский, вероятно, еще никогда не был столь широко представлен в Брюсселе, как во времена, когда мы обсуждаем "Брекзит". Это доминирование, однако, не является неизбежным", - сказал французский лидер.

Макрон полагает, что следует вернуться к ситуации, существовавшей до 1973 года, когда именно французский был основным в делопроизводстве Евросоюза. В окружении французского президента есть люди, которые поддерживают эту инициативу.

Позицию Макрона также поддерживает председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, родившийся в Люксмебурге, где три официальных языка - французский, немецкий и люксембургский. "Почему язык Шекспира превосходит язык Вольтера? Мы ошиблись, когда выбрали англификацию", - сказал политик во время интервью на французском телевидении, напоминает WSJ.

В настоящий момент английский является самым популярным языком в ЕС, где официальными считаются 24 языка. В 80 процентах школ ЕС учаащиеся в качестве первого иностранного изучают именно английский. При этом официальным английский язык является только в Великобритании, Ирландии и на Мальте. Численность населения двух последних стран составляет лишь 1,2 процента всего населения ЕС.

В настоящее время английский используется в 81 проценте документов Евросоюза, французский - в 5 процентах, немецкий - в двух процентах. В аппарате ЕС в Брюсселе лишь 2,8 процента сотрудников являются коренными носителями языка.


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