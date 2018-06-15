Макрон намерен сделать французский главным языком в ЕС

После выхода Великобритании из состава Евросоюза главным языком ЕС должен стать французский, считает президент Франции Эмануэль Макрон. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Сейчас этот язык используется лишь в 5 процентах документов ЕС.

Как отмечает WSJ, впервые Макрон обнародовал свою идею 20 марта в Международный день франкофонии, когда отмечается создание международной организации сотрудничества франкоязычных стран. "Английский, вероятно, еще никогда не был столь широко представлен в Брюсселе, как во времена, когда мы обсуждаем "Брекзит". Это доминирование, однако, не является неизбежным", - сказал французский лидер.

Макрон полагает, что следует вернуться к ситуации, существовавшей до 1973 года, когда именно французский был основным в делопроизводстве Евросоюза. В окружении французского президента есть люди, которые поддерживают эту инициативу.

Позицию Макрона также поддерживает председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, родившийся в Люксмебурге, где три официальных языка - французский, немецкий и люксембургский. "Почему язык Шекспира превосходит язык Вольтера? Мы ошиблись, когда выбрали англификацию", - сказал политик во время интервью на французском телевидении, напоминает WSJ.

В настоящий момент английский является самым популярным языком в ЕС, где официальными считаются 24 языка. В 80 процентах школ ЕС учаащиеся в качестве первого иностранного изучают именно английский. При этом официальным английский язык является только в Великобритании, Ирландии и на Мальте. Численность населения двух последних стран составляет лишь 1,2 процента всего населения ЕС.

В настоящее время английский используется в 81 проценте документов Евросоюза, французский - в 5 процентах, немецкий - в двух процентах. В аппарате ЕС в Брюсселе лишь 2,8 процента сотрудников являются коренными носителями языка.



