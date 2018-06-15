«Открытый мятеж»: Меркель грозит отставка

Правоцентристкий блок ХДС/ХСС, возглавляемый Ангелой Меркель, может развалиться на фоне разногласий по вопросам иммиграции, сообщает в пятницу Рейтер со ссылкой на партийного соратника канцлера.

Конфликт между христианскими демократами Меркель (ХДС) и их братской партией Баварского христианского социального союза (ХСС) может привести к отставке коалиционного правительства и проведению новых выборов в Германии. Европейские СМИ называют это противостояние "открытым мятежом".

«Я считаю, что (Меркель) постарается до конца найти единство в этом вопросе», - заявил представитель ХДС Матиас Миддельберг. На вопрос, может ли альянс с ХСС развалиться, он заявил в ходе интервью на радио «Deutschlandfunk»: «Это нельзя полностью исключить».

Ранее один из лидеров ХСС, министр внутренних дел в правительстве Меркель и бывший премьер-министр Баварии Хорст Зеехофер отменил презентацию новой концепции в области миграционной политики – так называемого Masterplan Migration. По информации немецких СМИ, это произошло из-за противоречий между Зеехофером и Меркель по содержанию данного документа. В среду вечером в ведомстве канцлера ФРГ прошла встреча двух лидеров, однако, по данным инсайдеров, противоречия были не сняты, спираль эскалации сделала новый виток.

Газета Bild отмечает, что «если соглашение (по беженцам) не будет достигнуто, Ангеле Меркель придется столкнуться с процедурой вотума доверия, и каждый депутат (бундестага) должен будет решить ... Продолжать ли поддерживать Меркель или испытать судьбу на новых выборах».

При этом Меркель призывает перенести решение по беженцам на предстоящий саммит ЕС, который состоится 28-29 июня, а ее соратники по коалиици с 70-летней историей требуют, чтобы правительство ФРГ самостоятельно приняло свой собственнй план по ужесточению политики в отношении беженцев.

Между тем, Зееховер встретился на этой неделе с австрийским канцлером Себастьяном Курцем, который на совместной пресс-конференции объявил, что министры внутренних дел Австрии, Германии и Италии сформировали «ось» для борьбы с нелегальной иммиграцией.