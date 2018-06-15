Мировая торговая война началась

Дональд Трамп все же решил пойти на введение торговых пошлин в отношении Китая. Вместе с введенными ранее с 1 июня пошлинами на сталь и алюминий против важнейших экономических партнеров Америки, этот шаг равносилен началу периода всеобъемлющих торговых войн. В борьбе США с Китаем есть при этом своя специфика, она сосредоточена на технологиях. Аналитик считает, что Россия выигрывает от этой ситуации в целом.

Соединенные Штаты дали зеленый свет тарифам на китайские товары в объеме около 50 млдр долларов, сообщила газета Wall Street Journal. Об этом объявлено после полуторачасового совещания в Белом доме. Точный срок введения торговых пошлин не назван, но скорее всего они начнут действовать уже в июне. В качестве одной из причин названо давление Китая на американские компании с целью заставить их передавать технологии китайским партнерам. 25%-ные тарифы будут применены к импорту из КНР на общую сумму 50 млрд долларов.

Вообще, это не только торговая, но и технологическая война. Пошлины будут введены в отношении товаров, связанных со «значимыми для производства технологиями, включая те, что относятся к программе Made in China 2025» (стратегический план по модернизации десяти отраслей промышленности КНР). Белый дом обещает ввести точечные ограничения на инвестиции против отдельных лиц и компаний из Китая, связанных с «приобретением промышленно значимых технологий». Их список будет представлен 30 июня. Соединенные Штаты продолжат также спор с Китаем в ВТО по подозрению в применении Пекином дискриминационных требований к лицензированию технологий.

Договоренности, которые были достигнуты между двумя странами весной и на которые ранее министр финансов США Мнучин ссылался как на повод для паузы во введении пошлин, в конце концов не остановили Белый дом от этого шага. Там напомнили также о 20-процентной пошлине на ввозимые из Штатов автомобили, тогда как в США показатель составляет 2,5%.

Как считает Михаил Мащенко, аналитик eToro в России и СНГ, США подошли к торговой войне”крайне неподготовленными: размер долга американских потребителей, являющихся основным драйвером национальной экономики, находится на исторически высокой отметке, которая уже превысила уровни предкризисного 2007 года. Если ФРС продолжит повышать ставки, то ситуация может усугубиться, считает он: компании начнут сокращать персонал и зарплаты, а население — меньше покупать и приносить денег в бюджет.

Кроме того, добавляет аналитик, восстановления производства в США так и не произошло, а значит, страна куда сильнее зависит от зарубежных товаров, чем Китай, который уже переключается на европейский рынок. В целом, считает Мащенко, столь агрессивная политика американцев по отношению к партнерам может усилить желание стран уйти от доллара как от резервной валюты и оттолкнуть их от инвестирования в госдолг США. Россия, как, впрочем, и Китай, уже достаточно давно активно наращивает свои золотовалютные резервы, которые могут послужить хорошим средством защиты от надвигающейся финансовой катастрофы.

Стоит в то же время отметить, что пока политика повышения ФРС процентной ставки дает свои результаты и начался переток средств в США из стран с с развивающимися рынками. При этом, согласно одному из международных опросов, инвестиционные банкиры, инвестирующие в Европе, опасаются перетока ликвидности и из экономик европейских стран.

И все же в мировой экономике продолжаются подвижки, реальный сектор в США стараниями Трампа принудительно возрождается, а в Китае производство вынуждено будет искать новые способы снижения себестоимости, указывает руководитель аналитического департамента Международного финансового центра Роман Блинов.

Пошлины на уровне 25% на целый спектр товаров и услуг из Китая возлагаются на тамошних производителей, но они уже работают не так, как еще 10 лет назад. Себестоимость товаров и услуг поднялась до вполне рыночных показателей, поэтому производство уже переносится оттуда в сопредельные страны с более дешевой рабочей силой, энергоресурсами и управленческими кадрами.

Этот факт, как и очень слабый рубль, сделали Россию новой площадкой для размещения новых производств, поэтому нам торговый конфликт между США и Китаем идет на пользу, считает Роман Блинов. Кроме того, введение пошлин и переток инвестиций и производств в мире приведут к росту цен по большинству наименований массового сегмента рынков. США не смогут в течение 3-5 лет создать полноценную замену зарубежным предложениям на собственных площадках. Поэтому возрастет спрос (на импорт) и там, но с упором на обрабатывающую и добывающую отрасли.

Страны, которые обладают ресурсами и станкостроительным производством, уверен аналитик, получат возможность для рывка своей экономики, поэтому краткосрочное снижение фондовых индексов уже через неделю сменится постепенным ростом от увеличения оборотов мировой экономики. Конечно, большая часть положительных изменений обойдет Россию стороной, но и негативных – тоже, поэтому можно отметить, что страна недополучит часть прибыли, но будет иметь дополнительные 2,5-2,8 млрд долларов в год уже к 2020 году, что будет хорошим подспорьем для бюджета.