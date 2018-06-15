Набиуллина оценила вклад ЧМ в экономику России

Влияние от проведения Чемпионата мира по футболу на инфляцию в РФ будет незначительным, вклад этого события в рост ВВП страны в 2018 году составит 0,1-0,2 процентного пункта, заявила на пресс-конференции председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"Хочу поздравить всех с важным для нашей страны событием — началом Чемпионата мира по футболу. По нашим оценкам, его влияние на инфляцию будет незначимо, только краткосрочно в отдельных городах и по отдельным товарам и услугам, прежде всего потребляемым туристами… По итогам года его вклад в прирост ВВП может составить до 0,1-0,2 процентных пункта", — цитирует главу ЦБ Прайм.

"Надеемся, чемпионат окажет только положительное влияние на ожидания и настроения и россиян, и наших гостей", — добавила она.