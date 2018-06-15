Начните новое путешествие вместе с коллекцией чемоданов Montblanc #MY4810

Новые стильные и функциональные чемоданы полностью отвечают требованиям городских путешественников:

По-итальянски непринужденный стиль

Дизайн, вдохновленный духом путешествий и приключений

Пять различных размерных вариантов: от компактных чемоданов формата ручной клади до больших вместительных моделей

Высококачественные вращающиеся колеса и легко регулируемая выдвижная ручка

Отделение для портативного зарядного устройства – для тех, кому важно всегда быть на связи

Возможность персонализации изделия нанесением инициалов, которые подчеркнут стиль владельца

Перемещения по городу, поездки на выходные и длительные деловые командировки — коллекция Montblanc #MY4810 полностью отвечает нуждам современных путешественников и бесстрашных искателей приключений, которые стремятся к новым горизонтам и новым впечатлениям и которые ценят прочные и надежные дорожные аксессуары, способные сделать путешествие еще более приятным. Чемоданы новой коллекции в пяти размерных вариантах — это надежные помощники в поездках, характеризующиеся высоким качеством, современным изящным дизайном, прочностью и разнообразием размерного ряда. Поскольку любой искатель новых впечатлений задумывается о своей следующей поездке, Дом Montblanc посвящает свою коллекцию #MY4810, проникнутую духом приключений и стремлением к новым горизонтам, современным путешественникам, которые не боятся на ходу менять свои маршруты. Являясь олицетворением мобильности, изделия коллекции сочетают безупречную функциональность и секреты мастерства с современным и стильным дизайном, чтобы долго радовать своих владельцев.

Каждый путешественник ставит себе цели на протяжении всей жизни, неуклонно двигаясь к ним и добиваясь новых высот вместе с надежным помощником. Универсальная и разнообразная коллекция #MY4810 включает рациональные решения для любых путешествий: кейс-пилот или чемодан формата ручной клади для однодневных деловых поездок, а также более вместительные модели на колесах для длительных путешествий за границу. Размерный ряд включает 5 вариантов: компактный двухколесный кейс-пилот, четырехколесную модель формата ручной клади (с внешним карманом для цифровых устройств и без него), а также чемоданы среднего и большого размеров, отличающиеся вместительным внутренним пространством, которые незаменимы в поездках на дальние расстояния или в более продолжительных путешествиях.

В дизайне этой коллекции чемоданов, созданной в Италии на основе итальянских секретов мастерства, немецких механизмов и японских технологий, легкий поликарбонат сочетается с элегантной отделкой из кожи, создавая стильный городской образ. Вращающиеся на 360° колеса с подшипниками, изготовленные в Японии, обеспечивают удобство и исключительную плавность хода, тогда как разработанная в Германии конструкция выдвижной ручки с возможностью регулировки позволяет путешественнику максимально точно выбрать необходимую длину. Оригинальный рифленый узор лицевой стороны напоминает дизайн легендарной паттерна Montblanc M, который часто наносится на поверхность изделий из кожи или на их подкладку, а боковая вставка из кожи, на которую можно нанести инициалы владельца, позволяет персонализировать чемодан. Хорошо организованное внутреннее пространство, включающее карманы на молнии и отделение для ноутбука, предлагает функциональные решения для хранения вещей. Для тех, кому важно всегда оставаться на связи, в салонных моделях коллекции #MY4810 предусмотрено отделение для зарядного устройства. Каждый чемодан защищен встроенным кодовым замком с функцией TSA.

Перемещения по городу, поездки на выходные и длительные деловые командировки — жители мегаполиса смогут в полной мере проникнуться духом современных путешествий вместе с надежным личным помощником из новой коллекции Дома. Современный дизайн, исключительная долговечность и продуманная функциональность... С новой коллекцией #MY4810 путешествие только начинается.