Особенности и преимущества нитриловых перчаток

Нитрил представляет собой искусственный каучук, получаемый из отходов, которые образуются при переработке нефти. Он обладает способностью восстанавливать свою изначальную форму после деформирования, гипоаллергенными качествами, устойчивостью к механическим повреждениям, химическим веществам и повышенным температурам.

Существует несколько наиболее распространенных сортов искусственного каучука. Нитрильные каучуки используются для изготовления множества изделий, включая одноразовые перчатки. Поскольку в нитриловых перчатках https://deziko.ru/goods/perchatki/perchatki-nitrilovye-obshchego-naznacheniya/ отсутствуют внутреннее напыление и латекс, они не вызывают аллергии и не приводят к сухости кожи. Такие перчатки обладают очень высокой прочностью и эластичностью, их характеристики растяжения составляют больше 500%. У этих изделий имеется механическая память, благодаря чему обеспечивается уменьшение усталости рук при продолжительном использовании. Их поверхность является гладкой, а на кончиках пальцев для улучшенного захвата предусмотрена текстура. Данная особенность имеет чрезвычайно большое значение при работе с инструментами, на поверхности которых присутствуют масла и смазки. Изготовленные из нитрила изделия широко применяются в медицине, различных сферах промышленности, косметологии.

Устойчивость перчаток из нитрила к проколам в три раза выше по сравнению с латексными изделиями. По этой причине они применяются стоматологами и сотрудниками скорой помощи. На протяжении долгого времени одноразовые перчатки не использовались в автопроме из-за того, что натуральный латекс растворялся под воздействием бензина, солярки и масла. Сейчас производители автомобилей и автосервисные центры постоянно закупают оптом химически устойчивые перчатки из нитрила, которые переносят повышенные температуры и обеспечивают необходимую тактильную чувствительность.

Нитриловые перчатки имеют обширную цветовую гамму и размерный ряд. Исходя из сферы использования, они различаются по длине, толщине, заливке нитрила, конфигурации манжета. К примеру, в смотровых кабинетах медицинских учреждений врачи носят перчатки до запястья. Специалисты, работающие в лабораториях, надевают перчатки повышенной прочности с манжетой.

Изделия из нитрила могут иметь подкладку из хлопчатобумажной ткани, нейлона, трикотажа. Существует утепленная модель таких перчаток для ношения при низких температурах. Они обладают устойчивостью к действию высоких температур, однако при длительном хранении при повышенной влажности и ярком освещении с течением времени утрачивают свои свойства. Во избежание таких последствий необходимо хранить их в темном, сухом и прохладном месте.