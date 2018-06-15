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Москва, 17.06.2018

Особенности и преимущества нитриловых перчаток

«Expert Online» 2018

Нитрил представляет собой искусственный каучук, получаемый из отходов, которые образуются при переработке нефти. Он обладает способностью восстанавливать свою изначальную форму после деформирования, гипоаллергенными качествами, устойчивостью к механическим повреждениям, химическим веществам и повышенным температурам.

Существует несколько наиболее распространенных сортов искусственного каучука. Нитрильные каучуки используются для изготовления множества изделий, включая одноразовые перчатки. Поскольку в нитриловых перчатках https://deziko.ru/goods/perchatki/perchatki-nitrilovye-obshchego-naznacheniya/ отсутствуют внутреннее напыление и латекс, они не вызывают аллергии и не приводят к сухости кожи. Такие перчатки обладают очень высокой прочностью и эластичностью, их характеристики растяжения составляют больше 500%. У этих изделий имеется механическая память, благодаря чему обеспечивается уменьшение усталости рук при продолжительном использовании. Их поверхность является гладкой, а на кончиках пальцев для улучшенного захвата предусмотрена текстура. Данная особенность имеет чрезвычайно большое значение при работе с инструментами, на поверхности которых присутствуют масла и смазки. Изготовленные из нитрила изделия широко применяются в медицине, различных сферах промышленности, косметологии.

Устойчивость перчаток из нитрила к проколам в три раза выше по сравнению с латексными изделиями. По этой причине они применяются стоматологами и сотрудниками скорой помощи. На протяжении долгого времени одноразовые перчатки не использовались в автопроме из-за того, что натуральный латекс растворялся под воздействием бензина, солярки и масла. Сейчас производители автомобилей и автосервисные центры постоянно закупают оптом химически устойчивые перчатки из нитрила, которые переносят повышенные температуры и обеспечивают необходимую тактильную чувствительность.

Нитриловые перчатки имеют обширную цветовую гамму и размерный ряд. Исходя из сферы использования, они различаются по длине, толщине, заливке нитрила, конфигурации манжета. К примеру, в смотровых кабинетах медицинских учреждений врачи носят перчатки до запястья. Специалисты, работающие в лабораториях, надевают перчатки повышенной прочности с манжетой.

Изделия из нитрила могут иметь подкладку из хлопчатобумажной ткани, нейлона, трикотажа. Существует утепленная модель таких перчаток для ношения при низких температурах. Они обладают устойчивостью к действию высоких температур, однако при длительном хранении при повышенной влажности и ярком освещении с течением времени утрачивают свои свойства. Во избежание таких последствий необходимо хранить их в темном, сухом и прохладном месте.

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