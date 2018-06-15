Правительству пришло в голову несколько мыслей одновременно

Одновременно о повышении пенсионного возраста и НДС, а также одновременно с началом чемпионата мира по футболу.

Пакетное решение

Кроме «популярного» в народе повышения пенсионного возраста, на прошедшем заседании правительство приняло решение и о еще одном жестком шаге – повышении налога на добавленную стоимость с 18 до 20%. Об этом вчера заявил в своем выступлении премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. По расчетам кабмина, за шесть лет подобный шаг принесет бюджету порядка 3,6 трлн рублей.

«Мы остановились на следующих решениях, которые предлагаются к рассмотрению. Первое – будет изменена ставка налога на добавленную стоимость. Сейчас базовая ставка НДС – 18%. Предлагается сделать ее 20%», — сообщил премьер-министр. «Этот шаг приведет к дополнительным доходам федерального бюджета более чем на 600 млрд руб. в год начиная со следующего года», — добавил, в свою очередь, глава Минфина Антон Силуанов.

«Чтобы эта нагрузка не падала на людей, все льготы по налогу на добавленную стоимость, на основные социально значимые товары, основные услуги будут сохранены. Это пониженные ставки в отношении продовольствия, детских товаров, медицинских товаров и нулевые ставки на внутренние межрегиональные воздушные перевозки», — уточнил премьер.

Объяснений инициативы по повышению НДС на 2% множество, но можно выделить две основные, указывает управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. Это дополнительные доходы государства за счет наращивания налога, которые необходимы для выполнения «майского указа» президента, а также для пополнения бюджетных расходов на плановое повышение пенсионных выплат.

Важно отметить, считает Жарский, что государство пошло по пути повышения такого налога, который коснется граждан с любой категорией дохода, в то время как могло бы пойти по пути введения прогрессивной шкалы НДФЛ, что затронуло бы интересы людей только с крупным доходом.

Конечно, признает эксперт, на этом мало кто будет делать акцент, но такой шаг подчеркивает, что Россия продолжает оставаться комфортной гаванью для граждан со сверхдоходами и страной с очень противоречивой социальной политикой. С одной стороны, указы президента обещают процветание государству и обществу – улучшение качества медобслуживания, рост средней продолжительности жизни, стабильный доход и низкая инфляция.

Что-то же должно в экономике расти

Но с другой стороны, продолжает Илья Жарский, повышение НДС, объективно, это попытка залезть в карман к гражданам, чтобы за их же счет реализовывать глобальные цели правительства. Более того если действительно повысить НДС, говорить о рекордно низкой инфляции на будущие годы власти уже так смело точно не смогут. Повышение НДС приведет к росту потребительских цен на товары регулярного спроса и услуги, что в текущих экономических условиях скажется на разгоне инфляции, в ожидаемых пропорциях она может прибавить до 0,75 п.п уже в следующем году. А это уже первый шаг к тому, что ЦБ будет вынужден пересмотреть денежно-кредитную политику и подумать о повышении ставки рефинансирования для стабилизации макроэкономической ситуации.

В этом случае, считает аналитик, россияне получат не последовательное улучшение качества жизни, а новые проблемы – удорожание кредитов и ипотеки. А помимо всего прочего, уже гарантированное повышение пенсионного возраста при невозможности в более зрелые годы получать приличную зарплату, поскольку предложение работы для людей с возрастом 60+ пока еще в РФ не подготовлено для такого маневра.

Повышение НДС — это гарантированный рост цен на товары и услуги, причем бизнес будет закладывать в цену не только добавочные 2 процентных пункта, но и еще пункта 2-3 в качестве задела на будущее, в качестве страховки, уверен аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. Потому что это, скорее всего, не последнее повышение налогов от действующего правительства, а бизнесу необходима, если не финансовая стабильность и предсказуемость, но хотя бы финансовая подушка.

В ответ на рост инфляции Центральный Банк остановит цикл снижения ключевой ставки, а затем начнет ее повышать на половину процентного пункта в год, чтобы обуздать растущую инфляцию, считает аналитик. Снова замедлится кредитование бизнеса, впрочем, государственных компаний, которые в экономике занимают около 70%, это не коснется, они будут исправно получать финансирование и занимать все большие доли рынков в своих нишах.

Поскольку бизнес поднимет цены на товары и услуги, повышение налога обернется очередным ростом расходов российских домохозяйств, снизит их уровень жизни, говорит Алексей Антонов. Примечательно, что решение о подъеме налогов и увеличении пенсионного возраста озвучивается в период проведения в России Чемпионата мира по футболу, видимо, чтобы сгладить негативную реакцию со стороны социума, увлеченного наблюдением за спортивными соревнованиями. Причем повышение НДС привязывается как раз к необходимости индексировать пенсии, то есть пенсионная система находится в настолько глубоком дефиците, что одного повышения пенсионного возраста недостаточно.

Можно предположить, полагает аналитик, что, с учетом демографического тренда и низкого темпа роста экономики, повышения НДС и повышения пенсионного возраста тоже не хватит, чтобы сбалансировать бюджет Пенсионного фонда, и понадобится повышать и НДФЛ и налог на прибыль. И это в случае, если не будет серьезного падения цены нефти, ведь 75 долларов за баррель Brent при цене отсечения 40 долларов — это очень благоприятная внешняя среда для российской экономики.

Хотя и предпосылки для того, чтобы она стала менее благоприятной, есть: например, соглашение OPEC об ограничении объема добычи может внезапно стать менее актуальным для ряда стран-экспортеров нефти, предложение нефти может вырасти. К тому же, добавляет Алексей Антонов, ФРС США взяли курс на повышение резервной ставки, а это означает более дорогой доллар и может привести к более низкой цене на нефть.