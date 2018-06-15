Профнастил на крышу: особенности кровельного материала

На сегодняшний день одним из лучших материалов, предназначенных для покрытия крыши, считается профнастил.

Представляет он собой тончайшие металлические листы, изготовленные из алюминия или нержавеющей стали. Но, как и любой другой строительный материал, профнастил имеет свои особенности. Рассмотрим их более детально.

Преимущества и недостатки

Из основных преимуществ профилированного листа http://voshod12.ru/montazhkrovli/profnastil.html можно выделить следующие:

простота монтажа;

пожаробезопасность;

устойчивость к излучениям и перепадам температур;

долговечность;

широкий ассортимент цветовых решений.

Что касается недостатков, то их не так уж и много. Во-первых, это возможность появления ржавчины при повреждении защитного слоя листов. А во-вторых, плохая шумоизоляция. Во время выпадения крупных осадков, их стук по крыше ничем не скрадывается.

Виды профнастила

По текстуре своей поверхности профнастил бывает 3-х видов:

Волнистый гофралист. Самый первый представитель профнастила, появившийся на рынке. При разрезе его поперек виден каркас материала, напоминающий синусоиду. Ребристый профнастил. Имеет форму трапеции, по своей жесткости превосходит волнистый гофралист, благодаря чему идеален для выполнения технически сложных работ. Кассетный профилированный лист. Чаще всего используется для создания стен.

Особенности монтажа

Несмотря на то, что для укладки профнастила особых навыков не требуется, несоблюдение некоторых нюансов при монтаже может в дальнейшем привести к его деформации или протеканию крыши. В первую очередь необходимо закрепить фундамент будущей кровли, так называемую деревянную обрешетку. Именно благодаря ей профилированный лист будет лежать ровно, без скосов и вмятин. Далее проводится гидроизоляция, и формируются отверстия для вентиляционного вывода.

После чего профнастил крепиться к обрешетке. В качестве крепежного материала чаще всего используются винты, имеющие цинковое покрытие и резиновые шайбы. Между собой листы скрепляются специальными заклепками. По окончании монтажа профлист обязательно следует очистить от мусора и стружки. Сделать это можно щеткой или струей воды.

Не стоит пугаться небольших царапин, которые могли образоваться в процессе укладки, во избежание появления коррозии их можно подкрасить. Ну и конечно, не следует забывать, что кровля из профнастила требует ежегодной ревизии, при появлении малейших повреждений, необходимо проводить ремонтные работы. Это поможет избежать более серьезных последствий.