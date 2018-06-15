Профнастил на крышу: особенности кровельного материала

На сегодняшний день одним из лучших материалов, предназначенных для покрытия крыши, считается профнастил.
Представляет он собой тончайшие металлические листы, изготовленные из алюминия или нержавеющей стали. Но, как и любой другой строительный материал, профнастил имеет свои особенности. Рассмотрим их более детально.
Преимущества и недостатки
Из основных преимуществ профилированного листа http://voshod12.ru/montazhkrovli/profnastil.html можно выделить следующие:
- простота монтажа;
- пожаробезопасность;
- устойчивость к излучениям и перепадам температур;
- долговечность;
- широкий ассортимент цветовых решений.
Что касается недостатков, то их не так уж и много. Во-первых, это возможность появления ржавчины при повреждении защитного слоя листов. А во-вторых, плохая шумоизоляция. Во время выпадения крупных осадков, их стук по крыше ничем не скрадывается.
Виды профнастила
По текстуре своей поверхности профнастил бывает 3-х видов:
- Волнистый гофралист. Самый первый представитель профнастила, появившийся на рынке. При разрезе его поперек виден каркас материала, напоминающий синусоиду.
- Ребристый профнастил. Имеет форму трапеции, по своей жесткости превосходит волнистый гофралист, благодаря чему идеален для выполнения технически сложных работ.
- Кассетный профилированный лист. Чаще всего используется для создания стен.
Особенности монтажа
Несмотря на то, что для укладки профнастила особых навыков не требуется, несоблюдение некоторых нюансов при монтаже может в дальнейшем привести к его деформации или протеканию крыши. В первую очередь необходимо закрепить фундамент будущей кровли, так называемую деревянную обрешетку. Именно благодаря ей профилированный лист будет лежать ровно, без скосов и вмятин. Далее проводится гидроизоляция, и формируются отверстия для вентиляционного вывода.
После чего профнастил крепиться к обрешетке. В качестве крепежного материала чаще всего используются винты, имеющие цинковое покрытие и резиновые шайбы. Между собой листы скрепляются специальными заклепками. По окончании монтажа профлист обязательно следует очистить от мусора и стружки. Сделать это можно щеткой или струей воды.
Не стоит пугаться небольших царапин, которые могли образоваться в процессе укладки, во избежание появления коррозии их можно подкрасить. Ну и конечно, не следует забывать, что кровля из профнастила требует ежегодной ревизии, при появлении малейших повреждений, необходимо проводить ремонтные работы. Это поможет избежать более серьезных последствий.