Россия планирует построить газопровод через территорию КНДР

Виталий Маркелов – заместитель председателя правления «Газпрома» – рассказал журналистам, что компания возобновила переговоры с Южной Кореей о строительстве газопровода через территорию КНДР.

При этом представитель «Газпрома» напомнил, что этот маршрут начали обсуждать ещё в 2011 году, передаёт РИА Новости.

Однако, когда отношения между Южной Кореей и Северной Кореей ухудшились, переговоры были приостановлены. Сейчас ситуация изменилась.

При этом отмечается, что общая протяженность газопровода может составить 1,1 тыс. км, из них 700 км пройдут по территории Северной Кореи.

Примерная стоимость строительства участка газопровода через КНДР 2,5 млрд долл.