Россияне дали оценку прямой линии президента РФ

Как показывают результаты опроса Фонда “Общественное мнение" (ФОМ), большинство россиян поддерживает идею проведения прямой линии общения с президентом в новом формате и дальше, респондентам понравилась идея прямого включения с главами регионов и членами правительства в ходе ответов президента России на вопросы граждан, сообщает РИА новости, ссылаясь на данные опроса. Документ оказался в распоряжениии агентства.

В общей сложности, 70% опрошенных предпочитают подобный формат общения и дальше, то есть с включениями во время прямой линии связи с губернаторами и членами правительства.

Иное мнение высказали лишь 8% участников опроса, и еще 22% затруднились с ответом.

Отмечается, что опрос проводился 9–10 июня. Беседа проходила с гражданами в 53 субъектах РФ. Всего было опрошено 1,5 тысячи респондентов.

В этом году, общение россиян с главой государства продолжалось 4 часа 20 минут. В общей сложности в адрес президента поступило более 2 миллионов обращений, Владимир Путин успел ответить на 73 вопроса.