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Москва, 15.06.2018

«Русал» просит у правительства льготы

«Expert Online» 2018

Компания  "Русал" обратилась к главе кабмина Дмитрию Медведеву с просьбой снизить затраты на железнодорожную транспортировку сырья и готовой продукции. Об этом сообщает газета "Коммерсант", ссылаясь на два источника, знакомые с текстом обращения.
Как сообщил один из собеседников газеты, компания сообщила, что потратила на железнодорожные перевозки сырья и готовой продукции в 2017 году 24 миллиарда рублей и просит с 1 июля снизить для себя тарифы РЖД.

Второй источник сообщает, что речь идет о тарифе на транспортировку глинозема, к которому в ряде случаев применяется допкоэффициент 1,64. Компания просит сравнять перевозки этого груза с углем по коэффициенту  0,895, начиная с 1 июля. Также “Русал” просит в ускоренном режиме отменить надбавку РЖД в 8% в рамках тарифного коридора на экспортные перевозки алюминиевых сплавов, катанки и проката.

Напомним, компания попала под действие санкций США в апреле текущего года вместе с другими активами бизнесмена Олега Дерипаски. Позже Минфин США ослабил санкции и разрешил вести гражданам США бизнес с компанией до 23 октября, продлив срок выхода из ее долговых обязательств и акций до 5 августа.

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