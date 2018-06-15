«Русал» просит у правительства льготы

Компания "Русал" обратилась к главе кабмина Дмитрию Медведеву с просьбой снизить затраты на железнодорожную транспортировку сырья и готовой продукции. Об этом сообщает газета "Коммерсант", ссылаясь на два источника, знакомые с текстом обращения.

Как сообщил один из собеседников газеты, компания сообщила, что потратила на железнодорожные перевозки сырья и готовой продукции в 2017 году 24 миллиарда рублей и просит с 1 июля снизить для себя тарифы РЖД.

Второй источник сообщает, что речь идет о тарифе на транспортировку глинозема, к которому в ряде случаев применяется допкоэффициент 1,64. Компания просит сравнять перевозки этого груза с углем по коэффициенту 0,895, начиная с 1 июля. Также “Русал” просит в ускоренном режиме отменить надбавку РЖД в 8% в рамках тарифного коридора на экспортные перевозки алюминиевых сплавов, катанки и проката.

Напомним, компания попала под действие санкций США в апреле текущего года вместе с другими активами бизнесмена Олега Дерипаски. Позже Минфин США ослабил санкции и разрешил вести гражданам США бизнес с компанией до 23 октября, продлив срок выхода из ее долговых обязательств и акций до 5 августа.