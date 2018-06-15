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Москва, 15.06.2018

Трамп сделал ещё одно важное заявление о принадлежности Крыма

«Expert Online» 2018

Глава Белого дома Дональд Трамп сделал очередное важное заявление о принадлежности Крыма.

На сей раз, президент США не стал напрямую говорить, кому принадлежит полуостров. Однако он, подчеркнул, что Крым был потерян Украиной из-за бывшего американского лидера Барака Обамы.

«Президент Обама потерял Крым, чтобы вы понимали. Это было задолго до меня… президент Обама потерял Крым… потому что Путин не уважал президента Обаму», — цитирует Трампа Fox News.  

Напомним, накануне в американских СМИ появилась информация, что на саммите G7, который проходил в Канаде, действующий президент США назвал Крым российским.

В Белом доме пока не стали комментировать данное заявление. В свою очередь, бывший прокурор Крыма, а ныне депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что Трампу необходимо приехать на полуостров, чтобы доказать свою порядочность.

«Думаю, что его трусливые коллеги-политики после такой поездки вообще забудут, как их зовут, а президент Трамп покажет всему миру, что он является самостоятельным и порядочным политиком и первым лицом Америки», – резюмировала Поклонская.

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