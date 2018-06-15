Трамп сообщил, когда собирается встретиться с Путиным

Глава Белого дома Дональд Трамп в ходе беседы с журналистами заявил, когда может состояться его встреча с российским лидером Владимиром Путиным.

По словам президента США, это может произойти уже в самое ближайшее время, предаёт RT со ссылкой на местные СМИ.

«Вполне возможно, что мы встретимся с Путиным уже этим летом», – подчеркнул Трамп.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уже прокомментировал эту информацию, не исключив, что встреча президентов России и США пройдёт летом 2018 года, сообщает РИА Новости.