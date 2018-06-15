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Москва, 15.06.2018

Цены на нефть пришли к устойчивому знаменателю

«Expert Online» 2018

Нефть завершает неделю снижением. Так марка Brent торговалась на европейских биржах в диапазоне $76,32-$76,90. В ходе торгов в Нью-Йорке нефть упала в цене до $75,75. Как заявил  аналитик Альпари Владислав Антонов агентству REGNUM, падение цены сырья произошло на новостях об укреплении американской валюты после заседания ЕЦБ, а также планах стран ОПЕК+ рассмотреть увеличение добычи нефти на 300 тыс. баррелей в сутки.

Отмечается, что с приближением встречи ОПЕК+ волатильность будет возрастать, но сама картина кардинально не изменится: нефть будет торговаться в горизонтальном коридоре с границами $74,97-$76,78. 

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