В России значительно выросло число пенсионеров

Алексей Вовченко – первый заместитель главы Минтруда – заявил, что за последние 11 лет численность пенсионеров в России выросла более чем на 7 млн человек.

По его словам, если брать даже сдержанный вариант прогноза Росстата, до 2030 года ожидается увеличение этой когорты ещё на 6,5 млн человек или даже больше.

«Темпы просто колоссальные», – цитирует чиновника РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что численности граждан трудоспособного возраста снижается. За указанный период она сократилась на 7 млн человек.

«И еще будет сокращаться на более чем 4,5 млн человек», резюмировал Вовченко.



Напомним, 14 июня правительство предложило поднять пенсионный возраст в России мужчинам до 65 лет и женщинам до 63 лет. Премьер Дмитрий Медведев, заявил, что реформа начнётся в 2019 году и будет поэтапной.

Позже стало известно, что закон о повышении в России пенсионного возраста может быть принят парламентом уже в сентябре этого года. Об этом заявила журналистам спикер Совета Федерации

В свою очередь Максим Топилин – глава Минтруда – убеждён, что российские власти будут предпринимать дополнительные усилия для стабильности рынка труда в связи с повышением пенсионного возраста. Поэтому, по его мнению, здесь серьезных проблем не предвидится.