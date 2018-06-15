В США рассказали о «секретных» возможностях российского Су-35 по сравнению с F-22

Российский самолет Су-35 способен сбить истребитель F-22 при помощи “секретного способа”, пишет американский журнал The National Interest, ссылаясь на военных аналитиков, которые отмечают, что у F-22 есть несколько слабых мест, самое уязвимое из которых отсутствие ИК-систем поиска и сопровождения. Именно они позволяют отслеживать самолеты противника по теплу двигателей.

Кроме того, у F-22 отсутствуют радиолокационные станции бокового обзора, без которых нет возможности отследить перемещение ракет противника, если только не двигаться по прямой к его самолету.

Именно данные ограничения делают истребитель уязвимыми перед российским Су-35, который оснащен самой современной электроникой.

Автор материала подчеркивает, что эти недостатки связаны с желанием ВВС США уменьшить затраты на производство самолетов, ограничив стоимость всех электронных систем 9 миллионами долларов. По планам одной из команд, которая работала над истребителем, авионика должна была обойтись в 16 миллионов долларов.

Отмечается, что из-за этих ограничений и решили отказаться от ИК-систем поиска и сопровождения и некоторых других систем, включая боковые радары.