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Москва, 15.06.2018

В США рассказали о «секретных» возможностях российского Су-35 по сравнению с F-22

«Expert Online» 2018

Российский самолет Су-35 способен сбить истребитель F-22 при помощи “секретного способа”, пишет американский журнал The National Interest, ссылаясь на военных аналитиков, которые отмечают, что у F-22 есть несколько слабых мест, самое уязвимое из которых отсутствие ИК-систем поиска и сопровождения. Именно они позволяют отслеживать самолеты противника по теплу двигателей.
Кроме того, у F-22 отсутствуют радиолокационные станции бокового обзора, без которых нет возможности отследить  перемещение ракет противника, если только не двигаться по прямой к его самолету.

Именно данные ограничения делают истребитель уязвимыми перед российским Су-35, который оснащен самой современной электроникой.
Автор материала подчеркивает, что эти недостатки связаны с желанием ВВС США уменьшить затраты на производство самолетов, ограничив стоимость всех электронных систем 9 миллионами долларов. По планам одной из команд, которая работала над истребителем, авионика должна была обойтись в 16 миллионов долларов.
Отмечается, что из-за этих ограничений и решили отказаться от ИК-систем поиска и сопровождения и некоторых других систем, включая боковые радары.

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