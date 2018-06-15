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Москва, 15.06.2018

В Центробанке рассказали о новых тарифах на ОСАГО

«Expert Online» 2018

Банк России опубликовал на своём официальном сайте проект об изменениях предельных размеров базовых ставок и коэффициентов страховых тарифов по ОСАГО.

Согласно этому документу, предполагает расширение коридора базового тарифа по полисам на 20 % вниз и вверх для всех категорий транспортных средств, кроме мотоциклов и легковых автомобилей юридических лиц.

Таким образом, базовые значения тарифа для физических лиц категории «B» составят 2746-4942 руб.

Также будет реформирован коэффициент бонус-малус (КБМ), который позволяет водителю получить скидку за безаварийное вождение. При этом каждый год безаварийного вождения будет увеличивать скидку водителя и уменьшать стоимость ОСАГО.

После изменения КБМ страховая история станет закрепляться за каждым водителем без обнуления при перерыве в вождении.

Документ пока носит статус проекта. Утвердить его должен совет директоров регулятора. После чего через 10 дней он вступит в законную силу.

Напомним, сейчас стоимость ОСАГО рассчитывается из базового тарифа с поправкой на регион, мощность двигателя, стаж и возраст водителя, а также на коэффициент бонус-малус.

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