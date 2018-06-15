В Центробанке рассказали о новых тарифах на ОСАГО

Банк России опубликовал на своём официальном сайте проект об изменениях предельных размеров базовых ставок и коэффициентов страховых тарифов по ОСАГО.
Согласно этому документу, предполагает расширение коридора базового тарифа по полисам на 20 % вниз и вверх для всех категорий транспортных средств, кроме мотоциклов и легковых автомобилей юридических лиц.
Таким образом, базовые значения тарифа для физических лиц категории «B» составят 2746-4942 руб.
Также будет реформирован коэффициент бонус-малус (КБМ), который позволяет водителю получить скидку за безаварийное вождение. При этом каждый год безаварийного вождения будет увеличивать скидку водителя и уменьшать стоимость ОСАГО.
После изменения КБМ страховая история станет закрепляться за каждым водителем без обнуления при перерыве в вождении.
Документ пока носит статус проекта. Утвердить его должен совет директоров регулятора. После чего через 10 дней он вступит в законную силу.
Напомним, сейчас стоимость ОСАГО рассчитывается из базового тарифа с поправкой на регион, мощность двигателя, стаж и возраст водителя, а также на коэффициент бонус-малус.