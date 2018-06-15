Полякам предстоит решить какие законы главнее: польские или ЕС

Президент Польши Анджей Дуда уже далеко не первый год говорит, что Конституция страны, принятая в 1997 году, устарела и нуждается в изменениях. Он подготовил и вынес на обсуждение список из 15 вопросов для референдума. Львиная доля вопросов касается внутренней жизни Польши, но два несомненно заинтересуют Еврокомиссию, потому что речь в них идет о членстве Варшавы в объединенной Европе. Участников референдума попросят ответить на вопрос, стоит ли гарантировать членство Польши в Евросоюзе в Конституции страны? Второй вопрос касается верховенства между национальным и международным правом. Полякам предстоит решить, какие законы, по их мнению, главнее: польские, т.е. Конституция Польши, или общеевропейские, т.е. Устав ЕС?

Польша сейчас, напомним, на плохом счету в Брюсселе. Отношения между Варшавой и Еврокомиссией резко ухудшились после прихода к власти в Польше почти три года назад консервативной партии «Право и справедливость» (PiS). Она, кстати, выдвинула на пост президента кандидатуру Анджея Дуды, который в ней состоял до президентства. Сейчас главным спорным вопросом является проводимая правящей партией реформа судебной власти, которая, по мнению Еврокомиссии, является ничем иным, как атакой на демократию в Польше.

Анджей Дуда считает, что конституционная гарантия членства Польши в Евросоюзе укрепит ее позиции в союзе. Кстати, президент хочет также предложить полякам высказаться по вопросу: должна ли Конституция гарантировать членство страны в НАТО. Еще предлагается рассмотреть вопрос придания большей силы референдумам и более активного применения их в жизни страны.

Дуда, кстати, не забыл и о себе. Он хочет, например, узнать, что думают соотечественники о расширении полномочий президента во внешней политике Польши и в вопросах обороны. Его интерес к обороноспособности страны понятен – глава государства часто спорит с министром обороны Антонием Мацеревичем по вопросам обороны. Еще один вопрос: стоит ли вносить в Конституцию пункт о более чем тысячелетнем христианстве в Польше?

Необходимость референдума президент Дуда объясняет тем, что Конституция 1997 года была продуктом трансформации Польши после 1989 г., когда она вернулась к рыночной экономике. Действующая Конституция не учитывает членство Польши в ЕС и НАТО.

Вопросы, предложенные президентом, не окончательные и могут быть изменены в ходе обсуждения вопросника, которое состоится перед референдумом. Только после этого Анджей Дуда формально внесет проект референдума в Сенат Польши. В случае одобрения вопросов верхней палатой польского парламента сенаторы назначат дату референдума. Президент Дуда предлагает провести его 10 или 11 ноября.

Поляки уже начали энергично обсуждать вопросы референдума, хотя полной уверенности в том, что он состоится, пока еще нет. Дело в том, что Сенат контролируется правящими консерваторами, с которыми у Дуды несколько раз после выхода из партии возникали споры. Верхушка PiS не скрывает своей позиции по референдуму. Большинство высокопоставленных партийцев относятся к идее президента настороженно, а лидер PiS Ярослав Качиньский, которого не без оснований считают серым кардиналом нынешней Польши, руководящим правительством, высказывался против референдумов с низкой явкой.

Немало критики вызывает и дата проведения референдума. Например, спикер Сената Станислав Карчевский заявил в понедельник, что Конституция является источником множества ненужных политических конфликтов, но подчеркнул, что ему не хочется проводить референдум 11 ноября, в день, когда Польша отмечает большой праздник – столетие провозглашения независимости страны. Пресс-секретарь партии «Право и справедливость» Беата Мазурек сказала во вторник, что предложение пана Дуды является предварительным и что партия его обсудит.