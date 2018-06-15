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Москва, 15.06.2018

Южная Корея может принять решение об отмене учений с США в ближайшее время

«Expert Online» 2018

Как сообщили РИА Новости по телефону в пресс-службе министерства обороны Республики Корея, Вашингтон и Сеул уже в июле могут объявить об отмене военных учений Ulchi Freedom Guardian (UFG). Решение было принято Дональдом Трампом по итогам переговоров с лидером КНДР для создания благоприятных условий по свертыванию ядерной программы этой страны. Лидер США заявил после исторического американо-северокорейского саммита, состоявшегося 12 июня в Сингапуре, что Соединенные Штаты не будут проводить учения с Южной Кореей пока переговоры с Пхеньяном будут идти в "правильном" направлении.

"Сейчас по указанию президента Южной Кореи этот вопрос находится в стадии проработки. Решение может быть принято в июле", — отметили в пресс-службе южнокорейского военного ведомства. Накануне отмену учений обсудили по телефону министр обороны Южной Кореи Сон Ён Му и глава Пентагона Джеймс Мэттис. Напомним, после подписания соглашения о перемирии в военном конфликте 1950-1953 годов официально Корейский полуостров продолжает находиться в состоянии войны. Все предыдущие попытки КНДР заключить с Вашингтоном договор о мире закончились безрезультатно. В Южной Корее на постоянной основе находятся свыше 28 тысяч американских солдат. Ежегодно в августе США переписывают в регион дополнительный военный контингент для проведения учений UFG, что вызывает отрицательную редакцию со стороны КНДР.

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