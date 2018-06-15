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Москва, 15.06.2018

Зарубежные СМИ: ЧМ-2018 в России отлично организован

«Expert Online» 2018

Зарубежные СМИ комментируют старт ЧМ-2018 по футболу в Москва. Подборку публикуети РИА новости.
Чемпионат мира по футболу стартовал в четверг, 14 июня, в Москве. Зарубежные СМИ отмечают праздничную атмосферу и хорошую организацию турнира.
Так американский канал CBS называет стартовый матч чемпионата между сборными России и Саудовской Аравии "фантастическим началом". Россияне победили в игре со счетом 5:0.
"Стадион "Лужники" сейчас ликует. Лучшего способа зажечь толпу в первом матче турнира и не пожелаешь", — передает обозреватель канала.

По наблюдению журналиста Sky News, футбол объединил людей на улицах Москвы. Болельщики со всего мира пели, танцевали, празднуя старт первенства. Более других радовались болельщики из Перу, чья сборная пробилась на ЧМ впервые с 1982 года.
Корреспондент турецкой газеты Milliyet, сравнивая пршлогодний мировой турнир в Бразилии, отметил лучшую организацию в плане качества стадионов и транспорта.
"В России, в отличие от Бразилии, любителям футбола гораздо проще добраться до стадионов. Вы можете не использовать автомобильный транспорт и доехать на метро прямо до ворот стадиона", — пишет журналист, который отмечает полную поддержку россиянами мирового первенства.

Напомним, ЧМ стартовал вчера, 14 июня, на открытии в Лужниках присутствовал президент России Владимир Путин. Лучшая мировая команда по футболу определится 15 июля.

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