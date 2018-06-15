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Москва, 15.06.2018

Жители Москвы полюбили ипотеку

«Expert Online» 2018

За первые пять месяцев 2018 года в российской столице было зарегистрировано более 30 тыс. сделок по ипотеке, что почти на 14 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Таким образом, ипотечный рынок Москвы вырос сразу на 81%, передаёт официальный сайт Росреестра.

При этом в ведомстве зафиксировали незначительное снижение числа сделок в мае. Однако, по мнению экспертов, вызвано это, скорее всего, с продолжительными майскими праздниками. На это также мог повлиять озвученный в конце апреля отказ Центробанка от снижения ключевой ставки. В настоящее время она составляет 7,25% годовых.

Помимо роста ипотечного кредитования в Росреестре отметили значительный рост числа сделок с новостройками. В частности, с января по май 2018 года было заключено 28 278 договоров долевого участия на жилую недвижимость, что на 43% больше, чем за тот же период 2017-го года.

Между тем вторичный рынок в мае продемонстрировал падение на 7 % по сравнению с апрелем. Однако в годовом выражении показатель вырос сразу на 25 %.

Напомним, ранее сообщалось, что согласно указу президента РФ Владимира Путина, средняя ставка по ипотеке в России должна составить меньше 8% годовых.

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