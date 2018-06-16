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Москва, 18.06.2018

Виды и особенности медных и латунных труб

«Expert Online» 2018

Латунные трубы – вид металлопроката, всегда востребованный на рынке. Популярность изделий данного рода, а также латунной проволоки обусловлена свойствами латуни. Латунь представляет собой сплав, состоящий из меди и цинка. Для придания материалу определенных свойств, к сплаву добавляют те или иные легирующие металлы.

Прочный и упругий материал легко поддается обработке под  давлением, резке или литью, допускается также его вытягивание, штамповка или пайка. Кроме того, латунь не подвержена коррозийным процессам.

Виды труб из латуни и их применение

Классификация труб может осуществляться по разным признакам:

  • По технологии, используемой в процессе производства (холоднокатаные, прессованные или тянутые).
  • По форме сечения. Традиционными является круглое сечение труб. Кроме того, можно купить трубы с прямоугольным, квадратным или многогранным сечением.
  • По состоянию материала. В зависимости от назначения трубы выпускают мягкими или полутвердыми, а также в мягком или полутвердом состоянии с повышенной пластичностью.
  • По соблюдаемой точности изготовления.
  • По толщине стенок.

Свойства труб определяют сферу их применения. Наиболее часто в производственной сфере применяются трубы, изготовленные из латуни Л63 и Л68. Их широко используют в мебельном производстве, машиностроении, при изготовлении измерительных приборов и т.д. Для производства радиаторов, помимо этих марок, используют Л96.

Латунные трубы незаменимы в производстве холодильного оборудования, теплообменников, манометров и т.д. В инженерии, для изготовления арматуры сантехнического назначения, резьбовых муфт и т.п. используются трубы из сплава марки ЛС59-1.

Преимущества труб из латуни

Независимо от вида и назначения латунных труб, им присущи следующие достоинства:

  • высокая прочность;
  • устойчивость к износу;
  • длительный срок службы;
  • устойчивость к воздействию агрессивной среды;
  • небольшой вес, исключающий потребность в усиленном крепеже;
  • доступная стоимость.

Где купить латунные трубы

При необходимости приобрести латунные трубы следует обращаться только к проверенным поставщикам. Не стоит доверять мелким компаниям. Они, как правило, добавляют в сплавы различные примеси с целью уменьшить себестоимость продукции. Только крупные предприятия, имеющие в своем распоряжении лаборатории, поставляют продукцию, удовлетворяющую требования ГОСТ и обладающую соответствующими сертификатами.

Медные трубы – оптимальный вариант для тех, кто отдает предпочтение надежным и долговечным материалам. Трубы из меди обладают высокой стоимостью, которая оправдывается превосходными эксплуатационными качествами изделий, среди которых:

  • Универсальность. Посредством таких труб можно транспортировать жидкость любого рода.
  • Стойкость к процессам гниения и коррозии.
  • Пластичность, упрощающая монтаж трубопровода.
  • Великолепные бактерицидные свойства, предупреждающие размножение болезнетворных микроорганизмов.
  • Сохранение функциональности в широком температурном диапазоне (-100 - +250°С).
  • Высокие декоративные свойства.

Среди недостатков медного трубопровода следует отметить, что он подвержен негативному воздействию солей и щелочей, входящих в состав воды, и при использовании медных труб для водопровода их срок службы будет значительно сокращен. Решить данную проблему можно смягчением воды.

Осуществляя монтаж медных труб, необходимо учитывать, что медь несовместима с цинком, их соседство неминуемо приведет к возникновению процесса электролиза.

Виды медных труб

Классификация труб из меди осуществляется по двум критериям:

  1. Технология производства. По данному признаку медная труба подразделяется на два вида:
  • Отожженные. Прочные, гибкие трубы данного типа  - превосходный выбор для систем кондиционирования. Поставляются длиной до 50м в бухтах.
  • Не отожженные. Используются для организации водопроводов и т.д. Поставляются хлыстами 5-ти метровой длины.
  1. Форма сечения и размеры. Распространенными являются трубы с круглым сечением, но встречаются и изделия с сечением прямоугольной формы. Маркировка размеров медной трубы осуществляется в мм (указывается наружный и внутренний диаметр или наружный диаметр и толщина стенки).

Можно также купить медные трубы, обладающие определенными особенностями, соответствующими сфере их применения. Например:

  • для монтажа теплого пола используются трубы с увеличенной толщиной стенки (1,5 мм);
  • для изготовления теплообменников разработаны специальные оребренные трубы (полностью медные или содержащие в составе алюминий);
  • для узлов отопления или водопровода, находящихся на виду, используются хромированные медные трубы, обладающие высокими эстетическими качествами.

Таким образом, выбор медных труб следует осуществлять соответственно их назначения.

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