Чемпионат мира: сенсация за сенсацией

Финалисты прошлого чемпионата – Аргентина и Германия – узнали на себе всю силу аутсайдеров. Южноамериканцы не справились с впервые попавшими на чемпионат мира исландцами (1:1), а действующие чемпионы и вовсе проиграли мексиканцам. Свою лепту в картину немощи фаворитов внесли бразильцы, от которых в матче со Швейцарией явно ждали большего.

Отчаянно обороняясь и размашисто атакуя, сборная Мексики одержала яркую победу над командой, носящей титул чемпиона мира. Футболисты в зеленых майках в первой половине матча здорово держали мяч, умело использовали фланги, пресекали всякую активность немцев в центре поля, но заигрывались и запарывали один острый момент за другим. К счастью, Ирвингу Лосано не надо было отдавать мяч партнеру. Он обманул финтом примчавшегося в защиту Озила и пробил в ближний угол. 1:0!

Во втором тайме немцы осадили ворота мексиканцев, били с разных дистанций, прямолинейно навешивали мяч с флангов, но все было напрасно – те выстояли. На последней минуте на подачу углового даже прибежал голкипер Нойер, но и это не помогло. С 26-ю ударами по воротам мексиканцев немцы заняли второе место в историческом рейтинге неэффективности атак. Лидируют в нем португальцы, 29 раз безрезультатно бившие по воротам англичан в 2006-м году.

В «Лужниках» подтвердилась давняя тенденция: действующие чемпионы мира начинают чемпионат из рук вон плохо. В девяти из двенадцати случаев они не смогли выиграть свой первый матч. Бывало такое и с немцами: в 1978-м они, к примеру, сыграли вничью с поляками. Однако нынешнее поражение ставит команду в более сложное положение, поскольку победа в следующем матче со шведами становится для команды Йоахима Лёва абсолютно необходимой.

Аргентинцы, в отличие от немцев, не сумели даже создать достаточно голевых моментов у ворот исландцев. Волны их атак разбивались о мощную стену, выстроенную потомками викингов вокруг своей штрафной. Прямо скажем, оригинальностью действия аргентинцев не отличались, а специалиста по дальним ударам в составе южноамериканцев не нашлось.

Впрочем, деятельный Месси должен был решить исход этого матча, но не забил пенальти – мяч отбил вратарь Хальдарссон, героически сражавшийся весь матч. Он, как и голкипер мексиканцев Очоа, был, пожалуй, лучшим игроком своей команды.

В Ростове-на-Дону в воскресенье страж ворот швейцарцев Ян Зоммер также спас свою команду от неминуемого гола, когда на последних минутах отразил опаснейший удар головой бразильца Фирмино.

В отличие от мексиканцев и исландцев, швейцарская сборная попыталась сдержать фаворита за счет мелких, но болезненных фолов. В первом тайме, прошедшем под диктовку соперника, европейцы выглядели растерянными. У них никак не получались атаки, а в обороне они не успевали за быстрыми нападающими бразильцев. Казалось, что одним голом в ворота Зоммера пентакампеоны не ограничатся. Но время шло и запал команды Неймара и Ко. зримо угас.

В ничьей (1:1) бразильцы должны винить прежде всего себя. Забив гол, они успокоились и позволили швейцарцам отодвинуть игру ближе к центру поля. Один из редких голевых моментов европейцы использовали, хотя и с нарушением правил. Бразильцы бросились вперед, много и суетливо атаковали, но столь необходимый для победы гол забить по заказу не смогли.

Первенство мира с первых же дней задало фаворитам сложнейшие задачи. Как говорят в России, первый блин у них вышел комом. Но это вовсе не значит, что и последующие будут такими же.