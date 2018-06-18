АЭРОФЛОТ ПОДВЕЛ ИТОГИ ФОТОКОНКУРСА В ЧЕСТЬ ДНЯ РОССИИ

Аэрофлот подвел итоги фотоконкурса «Россия всегда со мной», который традиционно проводит 12 июня, в День России. Пассажиры, как и раньше, активно откликнулись на призыв прислать фотографии с флагом России, сделанные по случаю государственного праздника нашей страны.

Творческий конкурс проводился в социальных сетях ВКонтакте и англоязычном Facebook. Главным сюжетом фото стали флаг России и Аэрофлот, у которого российский триколор является элементом логотипа и фирменной ливреи. Российские флаги распространялись на рейсах, которые авиакомпания 12 июня выполняла в самые разные города планеты. Поэтому многие снимки были сделаны на борту воздушных судов. Также на конкурс поступили фотографии с российским флагом, сделанные пассажирами на земле. Причем все работы сопровождались словами любви к России.

Победителями конкурса признаны шесть пользователей сети ВКонтакте — Валерия Мухамедрахимова, Георгий Прудников, Светлана Жукова, Екатерина Кандрашина, Feodora Shestak, Владимир Хлумов. Их фотографии набрали наибольшее количество лайков и получили награды Аэрофлота — большие точные копии воздушных судов Аэрофлота в масштабе 1:100.

Еще шесть разделили второе место. Это — Alice Abasova, Алена Аленкина, Анфиса Шклярук, Анна Щербакова, Роман Ишмухаметов, Мария Каменская. Призом для них стали точные копии самолетов в масштабе 1:144. Эти модели представлены в юбилейной ливрее, которая создана специально к 95-летию Аэрофлота по мотивам русской национальной росписи в бело-синих тонах.

Среди конкурсантов, которые представили свои работы в англоязычном сообществеFacebook, победительницей стала Айка Сугихара из Японии. Она сообщила, что впервые познакомилась с Россией десять лет назад, куда прибыла на учебу, но до сих пор хранит в своем сердце самые теплые чувства к великой стране и ее людям. Кроме ее снимка на странице Аэрофлота размещены фотографии еще трех финалистов.

Фотоконкурс «Россия всегда со мной» — это, в первую очередь, патриотическая акция, которая призвана подчеркнуть значение России как великой державы с широкими возможностями. Кроме того, в этом году была поставлена задача отметить преимущества самолетного парка Аэрофлота — самого молодого среди крупнейших авиакомпаний мира с активным флотом более 100 машин.

Департамент общественных связей