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Москва, 18.06.2018

На фондовых биржах Токио призошел обвал из-за землятресения

«Expert Online» 2018

Утром 18 июня, на токийских фондовых биржах произошел обвал ценных бумаг. Отмечается, что так рынок отреагировал на новость о сильном землетрясении на западе Японии, передает агентство Киодо.

По данным агентства, ключевой индекс Nikkei, который является показателем динамики котировок акций от 225 ведущих компаний Японии, сегодня утром при открытии биржи снизился на 189,07 пункта, потеряв  0,83%. Котировка опустилась до отметки 22662,68.
Индекс Topix упал на 19,06 пункта, или на 0,07% — до отметки 1769,98. Аналитики усмотрели в этом также плохой сигнал всему азиатскому рынку, так как данная котировка фиксирует индексы ценных бумаг всех компаний, которые представлены в престижной первой секции.

Как передает агентство, инвесторы крайне взбудоражены приостановкой производств в префектурах Осака, Киото и Хёго из-за данного землетрясения, сила которого приравнивается к  магнитуде 6,1 по шкале Рихтера из 7 возможных баллов.

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