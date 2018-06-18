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Москва, 19.06.2018

Нефть отходит от шока

«Expert Online» 2018

На конец дня понедельника уровень текущей цены на нефть марки Brent подскочила до 74.45 долларов за 1 баррель, или +1.38% от уровня предыдущего закрытия в 73.44, когда цены упали на новостях о намерении главных участников соглашения ОПЕК+ нарастить добычу и продажи. Этому, очевидно, способствовали и прозвучавшие в воскресенье новости о том, что сразу три страны - члена ОПЕК собираются наложить «вето» на предложение об увеличении объемов добычи нефти во время предстоящей 22 июня встречи в Вене.

Ранее, как сообщало агентство ТАСС, министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что планируемый рост добычи нефти странами ОПЕК+ на 1,5 млн баррелей в сутки может быть распространен только на третий квартал 2018 года. Новак также пояснил, что речь идет о росте добычи на 1,5 млн баррелей в сутки с 1 июля, а не о снижении текущей квоты с 1,8 млн до 1,5 млн баррелей.

Без единогласного решения ОПЕК+ не сможет провести те изменения в структуре добычи, которые интересуют отдельных игроков, признает старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова. О каких-то приятных преференциях для несогласных речи пока не идет, им фактически нужно, чтобы все пока оставалось на своих местах. В том случае, если Саудовская Аравия и Россия отдельно решат, что их интересы превыше остальных участников сделки, ОПЕК+ попросту развалится, причем со скандалом, а рынок нефти будет ждать долговременных хаос с ценовой истерикой, уверена эксперт.

Обрушение котировок нефти почти на 4% в пятницу говорит само за себя: рынок воспринимает альянс России и Саудовской Аравии, выступающий за рост добычи, как распад соглашения OPEC, соглашается  аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. Соглашению об ограничении добычи уже почти 2 года, напоминает эксперт, и, конечно, это очень долгий срок для того, чтобы самые разные страны ограничивали свои доходы, а значит, свои политические и лоббисткие возможности. Он считает, что цена будет снижаться и дальше.

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