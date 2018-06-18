С приближением летнего саммита ОПЕК, который пройдет в Вене 22 июня, цены на нефть пошли вниз. Причина – очередное обострение ситуации внутри нефтяного картеля. Июньский саммит, на котором должен решаться вопрос с соглашением об ограничении добычи нефти, обещает быть очень бурным.

«Это будет наиболее политический саммит за много лет»,- уверен Амрита Сен, старший аналитик нефтяного рынка в консалтинговой компании Energy Aspects Ltd.

Как сообщает Bloomberg со ссылкой на иранского представителя, к Ирану, который выступает против предложения Саудовской Аравии увеличить добычу, прибавились Ирак и Венесуэла. Министры этих стран тоже готовы голосовать в Вене против предложения Эр-Рияда и Москвы. Между тем, при принятии важных решений в картеле необходимо полное согласие всех его членов.

«Три члена ОПЕК собираются остановить это (повышение уровня добычи),- заявил в воскресенье агентству Bloomberg Хуссейн Каземпур Ардебили, представляющий Иран в нефтяном картеле.- Если Королевство Саудовская Аравия и Россия хотят увеличить добычу, то для этого потребуется полное согласие всех участников соглашения. Если же двое хотят действовать в одиночку, то это – нарушение соглашения о сотрудничестве».

Соглашение ОПЕК+, в котором принимают участие 24 нефтедобывающие страны, похоже, выполнило поставленные задачи – сбалансировать ситуацию на нефтяных рынках и поднять цены на нефть. Два крупнейших производителя нефти сейчас хотят слегка ослабить давление и уменьшить квоты. Причем, хотят сделать это не в следующем году, как предполагалось, а уже в следующем месяце. КСА и Россия обладают производственными мощностями для быстрого наращивания добычи. Однако большинство членов ОПЕК, включая Иран и Венесуэлу, сделать этого не смогут даже в случае повышения квот по добыче для них.

Ожидается, что КСА и Россия, договорившиеся о повышении уровней добычи на прошлой неделе в Москве, предложат на саммите увеличить добычу нефти, по словам министра энергетики РВ Александра Новака, на 1,5 млн бар./сутки. Это увеличение позволит компенсировать потери нефтяного рынка от снижения добычи в Венесуэле (на 42 тыс. бар./сутки в мае) и Иране в связи с американскими санкциями, как прогнозирует Международное энергетическое агентство (IEA).

ОПЕК переживает сейчас не самые простые времена. Кроме внутренних разногласий, картель испытывает и серьезное внешнее давление. Президент США Дональд Трамп неустанно критикует нефтедобывающие страны на своей странице в Twitter. Его очень беспокоит негативное влияние, которое рост цен на нефть и следовательно на бензин, может оказать на результаты промежуточных выборов в Конгресс США в ноябре. Поэтому Белый дом настойчиво призывает к повышению добычи черного золота.

В Тегеране особенно раздражены настойчивостью администрации Трампа, к которому отношение после одностороннего выхода Америки из ядерной сделки, мягко говоря, не самое лучшее.

«Мы призываем наших братьев в ОПЕК и России не потакать Трампу, который ввел санкции против двух членов ОПЕК и России,- заявил Каземпур Ардебили.- Мы – суверенные государства со своими интересами, своей ответственностью и своими ценностями. Весь мир должен выступить против этой высокомерной позиции, и он выступит против нее. Спрос на рынке полностью удовлетворен. ОПЕК должна выполнять свои же решения до конца этого года. Я уверен, что многие члены ОПЕК придерживаются такого же мнения и поступят так же, как мы».

Негодование иранцев вполне объяснимо, потому что американские санкции обойдутся им дорого. IEA прогнозирует, что в следующем году добыча нефти в этих странах сократится из-за санкций примерно на 30%. Эти потери придется компенсировать государствам Персидского залива.

В Тегеране и Каракасе хотят компенсировать убытки из-за снижения добычи, вызванного санкциями, за счет высоких цен на нефть. Поэтому они и выступают против роста добычи, который приведет к снижению цен на черное золото.