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Москва, 19.06.2018

Особенности выбора кредитного брокера

«Expert Online» 2018

В любой экономической отрасли есть высококвалифицированные профессионалы. И при выборе исполнителя для получения различных услуг важно разобраться, на основании каких критериев следует принимать решение.

Например, для получения кредита можно воспользоваться услугами брокерского агентства http://mko-credit.com/ или же попытаться самостоятельно получить кредит в банке или микрофинансовой организации. Всю необходимую информацию можно получить на их вебсайтах. Но количество брокерских агентств в настоящее время весьма велико, и не каждое из них заслуживает доверия. Поэтому необходимо проявить повышенное внимание к выбору подходящей фирмы. Перед тем как обращаться в то или иное брокерское агентство, надо составить перечень наиболее известных и хорошо себя зарекомендовавших организаций, используя следующие критерии:

  • наличие лицензии, официально подтверждающей право заниматься данной деятельностью;
  • опыт работы, который непосредственно зависит от продолжительности обслуживания клиентов в сфере кредитования;
  • позиция выбранного кредитного брокера в рейтинге надежности среди аналогичных компаний;
  • деловая репутация среди прежних и нынешних клиентов, а также среди конкурентов;
  • условия обслуживания и спецпредложения для постоянных клиентов.

Обычно все эти сведения можно без труда найти в свободном доступе в интернете. Некоторые специалисты в области финансисты рекомендуют при проведении анализа учитывать еще один фактор – размер комиссионных сборов. Но этот показатель у большинства солидных кредитных брокеров почти не различается, а потому им можно пренебречь.

После принятия решения о выборе подходящего кредитного брокера можно начинать выбор кредита. В качестве главных критериев при этом принимаются размер процентной ставки и условия погашения долга. Кроме того, немаловажную роль играют сроки выплаты и размер регулярных взносов. Чтобы не допустить ошибки при выборе, нужно обратить внимание на следующие моменты:

  • возможность получения бонусов постоянными клиентами финансовой организации;
  • все доступные и подробные сведения о предоставляемых кредитных программах и условиях выдачи заемных средств в банковских учреждениях с самой лучшей репутацией;
  • сравнение условий получения кредита в МФО и банках;
  • возможность нулевого процента при первом получении кредита и максимальный размер кредита.

Если учесть все вышеперечисленные важнейшие моменты, то можно рассчитывать на отсутствие проблем при использовании услуг выбранного кредитного брокера.

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