Порошенко собирает коалицию в ЕС против «Северного потока»

Украина намерена выступить с предложением к Евросоюзу о создании коалиции против строительства трубопровода “Северный поток — 2". Об этом в своем блоге на платформе Medium заявил Петр Порошенко, который назвал "Северный поток — 2" "абсолютно политиканским” антиукраинским проектом. Глава страны уточнил, что в случае его реализации бюджет Украины потеряет почти три миллиарда долларов.

"Именно поэтому мы активно ведем переговоры с Германией. Приглашаем их учредить международный консорциум по управлению государственной газотранспортной системой Украины. Но условие участия — остановка "Северного потока — 2", — сообщил Порошенко, который добавляет, что его в этом вопросе активно поддерживают партнеры из США. Президент не стал раскрывать детали скрытой борьбы, но добавил, что остановить проект "Северный поток — 2", возможно.

Ранее, в Киеве не раз заявляли, что украинская сторона будет вести борьбу против проекта из желания сохранить для себя транзит российского газа в Европу, контракт на который истекает в конце 2019 года. В этой связи Украина выступает категорически против прокладки новых газопроводов в обход ее территории.